¡Cuidado que se rompe! Diputa de Morena provocó caída de trofeo de Cruz Azul en visita al Congreso de Puebla

Un incidente inesperado marcó el homenaje que el Congreso de Puebla rindió a Cruz Azul por el título obtenido en el Clausura 2026 de la Liga MX. La diputada de Morena, Gabriela Chumacero, quedó en el centro de la controversia después de que una parte de un trofeo exhibido durante la ceremonia cayó al suelo.

El hecho tuvo lugar al concluir el acto protocolario, justo cuando los legisladores, directivos y el cuerpo técnico del equipo cementero se disponían a tomar la fotografía oficial. Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales capturó el momento en que el balón de uno de los galardones se desprendió y cayó al piso.

Las imágenes desataron una ola de comentarios, y muchos usuarios señalaron a la legisladora como la responsable del percance. Sin embargo, Chumacero desmintió estas acusaciones, afirmando que la pieza se soltó debido a un movimiento del director técnico del club, Joel Huiqui.

El Congreso de Puebla recibió a Joel Huiqui y Víctor Velázquez | X: @CruzAzul

¿Por qué Cruz Azul visitó al Congreso de Puebla?

La ceremonia fue organizada por el Congreso del Estado para celebrar el décimo título de liga de Cruz Azul. Al evento asistieron figuras clave del club, como el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y del equipo, Víctor Manuel Velázquez Rangel, y el director técnico, Joel Huiqui.

Durante el acto, los legisladores resaltaron la importancia deportiva de la institución y su conexión con Puebla, ya que el equipo jugó como local en el Estadio Cuauhtémoc en siete de ocho partidos de Fase Regular. En esta visita, la Máquina exhibió su trofeo de campeón y el que recibió como el mejor equipo de la Temporada 2025-26.

Reconocimiento a Cruz Azul 25-26 l Instagram: @cruzazul

Fue precisamente ese segundo galardón, que consiste en un balón plateado sobre una base circular, el que cayó al momento de que la diputada Chumacero se acercó a tomarse la fotografía. En el video se le observa a la política de Morena pararse detrás de Huiqui al momento de que se cayó el trofeo, por lo que tampoco se observa con claridad lo que ocurrió.

La versión de la diputada sobre el incidente

Ante la difusión del video, Gabriela Chumacero ofreció su versión de los hechos para aclarar la situación. Explicó que no fue el trofeo completo el que cayó, sino únicamente el balón decorativo de la parte superior. Según su relato, el incidente ocurrió cuando Joel Huiqui se movió hacia atrás mientras los presentes se acomodaban para la foto.

El Congreso de Puebla recibió a Joel Huiqui y Víctor Velázquez | X: @CruzAzul

Chumacero aseguró que ella apenas se estaba uniendo al grupo en ese instante y que fue señalada por su proximidad a la mesa donde se encontraban los galardones. También puntualizó que el trofeo principal, de mayor peso, permaneció intacto en todo momento.

Aunque el propósito del evento era festejar el histórico título de Cruz Azul y el proyecto deportivo liderado por Joel Huiqui, la caída de la pieza del trofeo se convirtió en el tema dominante en la conversación digital. El video circuló masivamente, generando un intenso debate sobre la responsabilidad del suceso.