Cruz Azul analiza refuerzos y posibles salidas rumbo al Apertura 2026

Tras conquistar la Décima, en Cruz Azul todavía no hay movimientos oficiales en cuanto a refuerzos o bajas, ya que la directiva y el cuerpo técnico retomarán actividades de manera formal el próximo 18 de junio para comenzar a planear el Apertura 2026.

De acuerdo con la planeación celeste, las prioridades para reforzar el plantel son claras: un lateral derecho, un defensa central y un delantero centro, posiciones que consideran clave para mantener la competitividad del equipo en el siguiente semestre.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Quiénes son las posibles bajas?

En cuanto a posibles salidas, hay varios nombres que generan expectativa en el mercado. Willer Ditta y Erik Lira son dos de los futbolistas con mayor proyección para dar el salto al extranjero después de su participación en la Copa del Mundo.

Sin embargo, en La Noria tienen claro que únicamente escucharían ofertas que cubran el alto valor que le han asignado a ambos jugadores.

Erik Lira y Charly Rodríguez, jugadores de Cruz Azul | IMAGO7

Otro caso que será seguido de cerca es el de Luka Romero, quien ha despertado interés durante las últimas ventanas de transferencias.

Por ahora, el panorama se mantiene tranquilo en las instalaciones celestes. Incluso integrantes del cuerpo técnico, como Joel Huiqui, continúan de vacaciones mientras el club define la ruta a seguir para el próximo torneo.

Luka Romero | IMAGO7

Las renovaciones faltantes

Además de los posibles movimientos en el mercado, otro tema pendiente es la renovación contractual de Gabriel Fernández. El delantero termina contrato en diciembre y su futuro será uno de los asuntos que la directiva deberá resolver en las próximas semanas.