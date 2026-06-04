André Jardine se despide de América asegurando que el equipo le 'cambió la vida'

Una oportunidad que le cambió la vida. André Jardine vivió sus últimos minutos como entrenador del América y no dudó en mandar sus agradecimientos al equipo y a la directiva por confiar en él. Hoy, el estratega se despide tras pasar los últimos tres años al mando del conjunto azulcrema.

El pasado miércoles 3 de junio se confirmó que América y André Jardine tomarían caminos separados. Tras sumar su tercer semestre sin un sólo título, aunado a la llegada de una nueva directiva, el equipo optó por una renovación en la dirección técnica poniendo fin a época exitosa de la mano del entrenador brasileño.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

Agradece al equipo azulcrema

Durante su despedida oficial, André Jardine decidió atender a los medios. Fue durante estos momentos que el estratega aseguró que su llegada a América le 'cambió la vida'. Según reveló Jardine, la posibilidad de dar el salto de Atlético de San Luis a América fue el momento más importante de su carrera.

"Me cambió la vida. Por consecuencia, tengo que ser mucho grato, y soy. Entonces, muchas gracias una vez más aquí a Baños y a Emilio por esta oportunidad de representar un club de esta magnitud y, más que esto, de poder lograr cosas juntos como logramos. Entonces, el sentimiento es este, mejor imposible de concluir una etapa de una forma exitosa", expresó el entrenador.

André Jardine en rueda de prensa | IMAGO7

Fue una decisión en conjunto

Durante la conferencia de prensa, el entrenador habló sobre su salida del club. Jardine aún tenía contrato hasta verano del próximo año, sin embargo, según comentó el estratega, tanto la directiva como el entrenador acordaron tomar caminos separados.

"Coincidimos un poco en que estamos literalmente tomando una decisión en conjunto, compartiendo sensaciones de que era el mejor para todos. no fue una decisión de una conversación y ya está... Creo que nos quedó un poco más fácil pasado los días y creo que va a salir bien a todos lados", finalizó.

André Jardine con Jonathan Dos Santos en la Supercopa 2024 | IMAGO 7