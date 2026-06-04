André Jardine promete no dirigir otro equipo en Liga MX… por ahora

André Jardine salió de América luego de tres años y aunque el director técnico brasileño aún no tiene ofertas, ya dio indicios de su futuro. El histórico entrenador de las Águilas mencionó que tras dejar Coapa, su carrera continuará fuera de México. Sin embargo, más allá de dejar la puerta abierta para un regreso al cuadro azulcrema, también dejó en claro que sí dirigiría a cualquier otro equipo de Liga MX.

Afición del América despidiéndose de Jardine | IMAGO7

En su despedida, André mencionó que después de América no tiene intención inmediata de dirigir en Liga MX, por lo que su carrera seguirá fuera de México. Aún así, mencionó que en un futuro más lejano, si un equipo del futbol mexicano le ofrece un buen proyecto, tendría que analizar ese paso, por lo que no quiso cerrarse las puertas. Aún así, remarcó que el agradecimiento con las Águilas siempre estará presente.

Mi próximo paso no será aquí en México, no me hace sentido, pero en un futuro lejano vamos a ver que puede pasar. Yo no quiero cerrar ninguna puerta porque me gusta el país, la liga, el pueblo y no sería inteligente cerrar puertas de otros clubes grandes con buenos proyectos”.

André Jardine en su despedida del América | IMAGO7

Yo a cualquier lado donde voy veo amor y palabras de cariño, no tengo cómo retribuirlo. Esta identificación con el América es para siempre, pero no me puedo comprometer con nada. La carrera de director técnico es larga. Dejamos el futuro abierto”, señaló el brasileño.

De igual manera, André aclaró que por todo lo que ha vivido en México, ya se siente mexicano y le tiene un amor grande al país. Por lo tanto, no se despide de manera definitiva, pero sí remarca que este adiós temporal le permitirá cumplir otros objetivos personales.

Despedida de André Jardine del América | IMAGO7

Este país me recibió de la mejor forma, ya me siento un poco mexicano porque tengo un hijo mexicano, fue un país que cambió mi vida en todos los aspectos. Pase lo que pase voy a ser grato. Este adiós temporal me permite tener otros sueños”, agregó.

De igual manera, el brasileño mencionó que está agradecido tanto con América como con Atlético San Luis, equipo que lo trajo a México. Además, remarcó que en ambos clubes creó muchos vínculos importantes, los cuales lo hicieron sentir muy especial en su estadía en el país.

América no es mi primer club de México, también soy muy grato al Atlético San Luis, que fue el artífice de la historia Jardine-México. Salir de ahí fue una decisión muy dura, pero la grandeza de América me motivó y con el equipo pensé que podía ser campeón, por eso tomé esa decisión. En San Luis en año y medio fue suficiente para verse un vínculo muy grande, aquí fue el doble, una vida profesional vivida aquí”, sentenció.