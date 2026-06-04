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Futbol

Jardine se marcha como leyenda del América al dejar una marca difícil de igualar

André Jardine como Tricampeón con América | IMAGO7
Gerardo Rosales 12:34 - 04 junio 2026
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El técnico brasileño se va de las Águilas con números que parecen difíciles de igualar en el corto plazo

La salida de André Jardine del banquillo del América marca el final de una de las etapas más exitosas que vivió el club en toda su historia, debido a que más allá de los títulos obtenidos, el estratega brasileño deja una serie de registros que serán complicados de alcanzar para cualquier entrenador que tome las riendas de las Águilas en los próximos años.

Jardine llegó a Coapa en el verano de 2023 procedente del Atlético de San Luis. Aunque contaba con el prestigio de haber conquistado la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su contratación generó dudas entre una parte de la afición azulcrema, que esperaba un nombre con mayor trayectoria en equipos de élite.

André Jardine como entrenador del América | IMAGO7

La respuesta llegó de inmediato, en su primer torneo al frente del América registró 15 victorias, seis empates y apenas dos derrotas, números que le permitieron conquistar el Apertura 2023. Ese fue apenas el comienzo de una etapa histórica que terminaría convirtiéndose en una de las más exitosas.

Bajo su dirección, acumularon 80 triunfos, 47 empates y 34 derrotas, además de clasificar al equipo a seis liguillas y disputar cuatro finales de liga. Su gestión estuvo marcada por una constante presencia en las instancias finales y por mantener al América como protagonista en cada torneo.

André Jardine y América como Tricampeones de Liga MX | IMAGO7

El entrenador más ganador de la historia azulcrema

En apenas tres años al frente del club, André Jardine logró convertirse en el director técnico más ganador en la historia del América. Su palmarés incluye tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

Detrás del brasileño aparece Miguel Herrera, quien durante sus dos etapas al frente de las Águilas conquistó cuatro títulos: los campeonatos de Liga en el Clausura 2013 y Apertura 2018, además de la Copa MX y el Campeón de Campeones en 2019.

Miguel Herrera fue campeón con América este torneo | MEXSPORT

La tercera posición corresponde al portugués Jorge Vieira, quien entre 1987 y 1990 levantó cuatro trofeos con la institución, incluidos dos campeonatos de Liga y dos títulos de Campeón de Campeones.

Los números que construyeron una era

Durante la gestión de Jardine pasaron varios porteros por el arco americanista, aunque Luis Ángel Malagón terminó por convertirse en una de las piezas fundamentales del proyecto y del histórico tricampeonato conseguido por el club.

En el apartado ofensivo, futbolistas como Henry Martín, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre fueron algunos de los referentes en el ataque. Bajo el mando del brasileño, América anotó 275 goles y recibió 157, para una diferencia positiva de +118. Cifras que reflejan la magnitud de una era que quedará marcada como una de las más exitosas en la historia de Coapa.

América campeón del Apertura 2023 | IMAGO7
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