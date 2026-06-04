Luis Ángel Malagón se despide de André Jardine con emotivo mensaje

El Club Américo sufrió un día lleno de desconcierto. Las Águilas hicieron oficial la salida de André Jardine luego de tres años, situación que usó conmoción en el club, seguidores y algunos jugadores, mismos que no dudaron en mandar sus muestras de cariño al estratega brasileño, uno de ellos su hombre confianza, Luis Malagón.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Solo agradecimiento

Luego del anuncio de la salida de André, múltiples jugadores y ex jugadores del equipo mandaron sus mensajes de apoyo al técnico, uno de ellos su guardián nocturno, el héroe dentro de los tres postes en la era del brasileño, el arquero mexicano, Luis Ángel Malagón.

A través de su redes sociales, el portero del América expresó unas palabras de agradecimiento a su entrenador. Malagón le deseo todo el éxito a su entrenador y le recordó que se merece lo mejor siempre.

Las palabras sobran. Gracias por tanto, gracias por confiar en mí, dios te bendiga y todo el éxito para usted. Eres un grande”, escribió el arquero de las Águilas en Instagram.

Luis Ángel Malagón y André Jardine como campeones del América | IMAGO7

Malagón fue uno de los titulares indiscutibles en la era del estratega brasileño, siendo una de las piezas clave en la obtención de los tres títulos de Liga MX. El mexicano también fue de los que mejor relación mostraba con su técnico, desfilando sonrientes en cada momento que compartían.

Además de Malagón, futbolistas como Miguel Layún y Christian 'Chicote' Calderón también agradecieron a Jardine su pasó por el club, haciendo una remembranza de cómo se vivían las épocas en el club antes de la llegada del brasileño y como terminaron las cosas después de su presencia, volviéndose uno de los técnicos más exitosos de México y del América.

André Jardine y Miguel Layún | IMAGO7

¿Cuál será el futuro del América?

Luego de que se anunció la salida de Jardine, los rumores ponían al uruguayo, Guillermo Almada, en el banquillo de Coapa, sin embargo, hasta no confirmarse nada, todo queda en el aire, más cuando se tiene de por medio al equipo más importante y mediático de México.