Rafa Márquez, Marcelo Gallardo y Martín Anselmi: los otros candidatos de América

La incertidumbre que rodeó al futuro de André Jardine, ahora ex DT de las Águilas, durante los últimos días llevó a la directiva del América a explorar distintos escenarios para garantizar la continuidad de su proyecto deportivo.

De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León en el programa Infiltrados de RÉCORD, el club ya contaba con una lista de candidatos en caso de que el estratega brasileño decidiera abandonar la institución.

Entre los nombres que figuraban en la carpeta azulcrema aparecía el de Rafa Márquez. El histórico capitán de la Selección Mexicana ha sido considerado durante los últimos años como uno de los entrenadores con mayor proyección en el futbol nacional gracias a su trabajo en fuerzas básicas y su experiencia en Europa.

Rafa Márquez, auxiliar técnico en el Tri | MEXSPORT

Rafa Márquez, Gallardo y Anselmi encabezaban la lista

Otro de los candidatos era Marcelo Gallardo. El exentrenador de River Plate es uno de los técnicos más cotizados del continente tras construir una época dorada con el conjunto argentino.

Su capacidad para competir en torneos internacionales y desarrollar equipos protagonistas lo convertían en una opción atractiva para una directiva acostumbrada a pelear por todos los títulos.

La terna era completada por Martín Anselmi, quien dejó una grata impresión durante su paso por Cruz Azul. El argentino destacó por su propuesta ofensiva, intensidad táctica y capacidad para potenciar planteles, características que habrían despertado el interés de la dirigencia americanista ante cualquier escenario de emergencia.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

Guillermo Almada aparece como una alternativa de peso

Aunque inicialmente no formaba parte de los nombres que trascendieron en los primeros reportes, en las últimas horas comenzó a cobrar fuerza la figura de Guillermo Almada.

El uruguayo es uno de los entrenadores más respetados de la Liga MX gracias a los proyectos exitosos que encabezó con Santos Laguna y Pachuca.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | AP