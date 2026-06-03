Guillermo Almada está a 500 mil dólares de llegar al banquillo de América

​América sí ha entablado pláticas con Guillermo Almada para que sea su próximo entrenador, confirmaron dos fuentes a RÉCORD desde España. ¿El problema? La oferta económica que lanzaron las Águilas por tener sus servicios.

Guillermo Almada como director técnico de Real Oviedo | AFP

​De acuerdo a gente cercana al estratega uruguayo, el tema pasa porque el estratega sudamericano espera una oferta mayor y, hasta donde se desliza, las pláticas están detenidas más no cortadas, por lo que podrían volver a reactivarse, pues se sabe que en cuestiones económicas las Águilas no tienen problema.

​"O suben la oferta o no se hace", expresó una persona allegada al timonel uruguayo, a quien por supuesto que le gustó la posibilidad de dirigir al conjunto más importante de México.

​Aunque no se ha hablado de una cifra en concreto, la diferencia podría estar en que América incremente la oferta en alrededor de 500 mil dólares anuales, lo que podría cerrarlo, incluso, como uno de los entrenadores mejor pagados de la Liga MX.

Guillermo Almada como entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

​El técnico uruguayo, cobijado por la confianza del Grupo Pachuca, tomó las riendas del club carbayón el 16 de diciembre de 2025 para intentar recomponer el rumbo en LaLiga. Sin embargo, su ciclo duró apenas cinco meses. Tras no poder rescatar al equipo y consumarse el descenso, el club asturiano oficializó su salida el pasado 24 de mayo de 2026.

De acuerdo a la investigación de este periodista, Almada cobra alrededor de tres millones de dólares, aunque evidentemente su valoración cambia mucho en el balompié europeo.

Guillermo Almada y André Jardine en un partido de la Liga MX | IMAGO 7

​A pesar de los esfuerzos de la directiva encabezada por Jesús Martínez por mantener un proyecto sólido bajo el "Modelo Pachuca", la cosecha de puntos (apenas 19 de 66 posibles bajo su mando) sentenció el regreso del Oviedo a la Segunda División.