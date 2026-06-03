El último ‘pecado’ de André Jardine: La contratación de los brasileños

Un terremoto sacudió a Coapa a una semana de arrancar la Copa del Mundo. Oficialmente el entrenador brasileño del América, André Jardine, dejó de ser el estratega del equipo 16 veces campeón de Liga MX. La noticia no solo dejó incrédulos a propios y extraños, sino que también dejó muchas interrogantes.

Luego de caer en los Cuartos de Final de ante los Pumas en la Liguilla del Clausura 2026, todo parecía indicar que el proyecto brasileño continuaría al menos una temporada más, incluso había comenzado su proyecto el mismo torneo con unos refuerzos desde Brasil, pero al final esto no fue así.

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7

Los casos de Dourado, Veiga y Lima

Las ilusiones para el americanismo comenzaron temprano en el torneo, pues su ahora ex entrenador trajo a dos jugadores que pretendían ser la solución para las bajas de jugadores como Diego Váldez y Richard Sánchez; los brasileños Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Raphael Veiga.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

Pese a llegar con todos los estándares altos al nido de Coapa, ambos jugadores no cumplieron las expectativas, dejando únicamente ‘chispazos’ de su óptimo nivel en sus respectivas posiciones del campo, yendo incluso de más a menos y perdiendo minutos conforme cerraba el torneo.

Vinicius Lima, proveniente de Fluminense, desempeña la posición de volante interior o mediocampista ofensivo. André Jardine lo ocupaba como un cambio recurrente de Jonathan Dos Santos y Erick ‘Chiquito’ Sánchez. Durante su primer torneo el futbolista solo consiguió 349 minutos en temporada regular y Liguilla, sumando un gol y una asistencia.

Jardine elogió a sus fichajes como Vinicius Lima | MEXSPORT

La contratación más importante fue la de Raphael Veiga, quien llegaba como el gran referente e idolo del Palmeiras de brasil y como la solución en el mediocampo de las Águilas. Desafortunadamente, el jugador tuvo problemas en adaptarse al país y al estilo de juego, por lo que apenas y pudo lograr dos goles y dos asistencias en 853 minutos.

Raphael Veiga, autor del primer gol de América ante Puebla | IMAGO7

Finalmente Rodrigo Dourado, el deseo tardío de Jardine. Desde su arribo a CDMX desde Atlético de San Luis, André Jardine había pedido a la directiva la llegada de Dourado, jugador que dirigió en su paso con el cuadro potosino, sin embargo, este fichaje llegó hasta su último torneo. Si bien, el jugador brasileño no tuvo una llegada con tanto enfoque como los otros dos sí dejó algunas dudas en su primer torneo, donde logró una asistencia en 1197 minutos, aunque su posición tenía una labor más defensiva que la de los otros dos.

Rodrigo Dourado celebrando su gol con América en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

¿Cuál será el futuro de los brasileños?

Con la salida de su paisano y hombre de confianza, aún no se sabe que llegué a pasar con los tres deseos de Jardine. Veiga, quien está a préstamo, podría romper su contrato y regresar de inmediato a Brasil, caso que podría repetir con Lima. Por su parte, Dourado al llegar como compra es muy probable que siga en los planes del próximo entrenador del Club América.