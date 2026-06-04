¿Efraín Juárez se va o se queda? Siguen los 'jaloneos' en los Pumas

Ya no hay ratificaciones. Ni respuestas. Hoy el silencio comienza a prevalecer. Lo que antes era una garantía de confirmación ya no existe; el silencio reina y las aguas se mueven en el Club Universidad.

​En las últimas horas se ha afirmado que Efraín Juárez dejará el cargo de director técnico de Pumas, pero en RÉCORD podemos asegurar que hasta el momento no se ha oficializado nada al interior de la institución universitaria.

Efraín Juárez durante la Final de Ida del Clausura 2026 | MEXSPORT

​Para nadie es nuevo decir que en Pumas hay dos luchas de poder y quien lo haga prevalecer se hará acreedor a la batalla: Efraín Juárez y Antonio Sancho.

​Mucho se ha dicho sobre su relación. Es verdad que trabajan en conjunto, pero también es real que los separan ideas y conceptos. Ambos son ganadores y la disputa por el poder, dicen los que saben, no se negocia.

​De acuerdo a lo que me afirman, en este momento hay un auténtico 'jaloneo' que no determina de una vez por todas si Efraín Juárez se queda o bien se va de la institución, como se presume está tomada la decisión.

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

​Si es real esta decisión, entonces hasta el momento no se ha hecho saber en forma oficial a la directiva encabezada por el Dr. Raúl González; y si se hizo, se ha hecho en corto. Pero lo que es un hecho es que se viven horas de suspenso en este capítulo de 'Efrastóteles', quien aseguran —sin poderlo corroborar— se encuentra en Europa.

​RÉCORD ha buscado en diversas ocasiones a su representante, David Baldwin, quien aseguró que Juárez iba a respetar el contrato sí o sí, pero en las últimas horas ha declinado realizar comentarios sobre el tema. Lo único comprobable por este medio es que las cosas HOY están 50/50 a que se vaya o permanezca en la institución, aunque otras voces indican que es un 80/20 a que se va.