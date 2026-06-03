Pumas lanza oferta de compra por Jordan Carrillo; Santos analiza

Jordan Carrillo encontró su mejor versión en Pumas durante el Clausura 2026, más en la Liguilla, en la que brilló con anotaciones clave para llevar al conjunto del Pedregal hasta la Gran Final ante Cruz Azul. Tras sus actuaciones, el interés de varios equipos creció, e incluso había posibilidad de que el mexicano regresara a Santos Laguna anticipadamente este verano.

Cabe recordar que Carrillo se encuentra en Pumas en calidad de préstamo sin opción de compra, esto no quiere decir que Universidad Nacional no pueda negociar para quedárselo, incluso ya hay un ofrecimiento desde el Pedregal, lo cual Santos analiza, de acuerdo con fuentes cercanas a RÉCORD.

Jordan Carrillo, jugador de Pumas | IMAGO7

El propio futbolista tiene el deseo de quedarse en Pumas, donde se ha sentido cómodo gracias a la confianza que Efraín Juárez ha depositado en él durante esta breve etapa.

Santos Laguna pretendía recortar la estadía de Carrillo en Pumas para este verano, pues el préstamo es hasta diciembre. Sin embargo, el deseo del jugador y del equipo para que se quede en el conjunto universitario es fuerte.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

Durante estos meses, equipos como América y Cruz Azul se interesaron por Jordan Carrillo, gracias al brillo que el atacante mexicano tuvo en Liguilla. Su permanencia sería clave para el equipo en el proyecto de Juárez.

Los movimientos de Pumas en el mercado comienzan, y Carrillo apunta a quedarse en el equipo por lo menos hasta diciembre, fecha que marca su préstamo desde Santos Laguna.