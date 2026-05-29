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Empelotados

¡A enmarcarlos, chavos! Cruz Azul se burla de Pumas con Erik Lira y Amaury García

Erik Lira y Amaury García en Cruz Azul l X:CruzAzul
Ramiro Pérez Vásquez 17:04 - 29 mayo 2026
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La Máquina posteó a sus actuales jugadores con la medalla de campeón

Continúa la resaca después de la conquista de ‘La Décima’ del Cruz Azul en Ciudad Universitaria ante los Pumas; en esta ocasión las burlas no han parado en contra de los universitarios tras la Final del Clausura 2026.

¿Cómo fue la burla?

Ahora se volvieron a burlar con par de canteranos Auriazules; Erik Lira y Amaury García recordando una frase que en su momento, en el año 2020, en redes sociales el club destacó el debut en Liga MX: “¡A enmarcarlos, chavos!”.

Posteo de Pumas en 2020 l CAPTURA

Y pues ese momento fue recordado ahora por la cuenta del Cruz Azul, al menos en X, con la misma frase y con las imágenes de los dos futbolistas vestidos de los colores de la institución y con las medallas de campeones. 

Las películas del recuerdo 

Recientemente se agregó una nueva burla, pues en este mes de mayo de la Virgen María, dos películas de equipos mexicanos tendrán lugar en las carteleras nacionales, la del mismo Pumas y la de Cruz Azul, la cual ha funcionado para la burla más reciente para el cuadro auriazul.

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT
Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

A través de redes sociales, Cruz Azul ha anunciado que se va a estrenar un video referente al color de la consecución de su décimo campeonato, en el cual por supuesto están inmiscuidos los Pumas. La burla fue referente al estreno prácticamente al mismo tiempo de las dos películas de ambos clubes.

"Esto no es película, es cine", fue el mensaje directo para sus rivales por parte de las redes de los celestes, recordando la victoria más cercana de los dirigidos por Joel Huiqui sobre los de Efraín Juárez y su famosa frase.

El video del color llevará por título "El color es Azul", tal y como lo han hecho en sus videos a lo largo de la temporada, pero esta vez siendo especial para el décimo título de los cementeros, y el cual está pactado a estrenarse a las 7:00 PM del viernes, del Sagrado Corazón de Jesús, 29 de mayo.

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7

Tanto Cruz Azul como Pumas han estrenado película esta semana, pues “Azul Oscuro, Azul Celeste” hablará de momentos malos en la historia del club cementero, mientras que “Puma desde la Cuna” hablará de cómo ha sido la gestión de Efraín Juárez al mando el equipo.

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