¿Hay riesgo de ébola en el Mundial 2026? Expertos explican

El brote de ébola registrado en África ha generado preocupación internacional de cara al Mundial 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, especialistas en epidemiología señalan que la posibilidad de un brote en territorio mexicano es “extremadamente baja”, aunque reconocen que ya existen protocolos sanitarios reforzados para evitar riesgos.

De acuerdo con epidemiólogas consultadas por Uno TV, Isabel Villegas y Roxana Trejo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica permanece activo y será fortalecido en puntos de entrada y tránsito como aeropuertos y terminales.

La preocupación aumentó debido a que selecciones africanas y miles de aficionados viajarán a Norteamérica para asistir a los partidos mundialistas, especialmente tras el brote detectado en la República Democrática del Congo.

La OMS mantiene vigilancia internacional ante el avance del brote de ébola por la cepa Bundibugyo. / iStock

¿Qué medidas tomará México rumbo al Mundial 2026?

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México implementará filtros sanitarios, vigilancia epidemiológica y protocolos especiales durante la Copa Mundial. También se reforzarán las revisiones en aeropuertos internacionales y módulos sanitarios en distintas sedes.

Las autoridades sanitarias recomendaron que las personas provenientes de países con brotes activos de ébola reprogramen sus viajes y se mantengan bajo observación médica durante 21 días.

México no registra casos confirmados de ébola hasta el momento.

Autoridades de salud mantienen monitoreo preventivo ante brote de ébola en África. / iStock

¿Cómo se transmite el ébola?

Expertos explicaron que el ébola no se transmite por aire como el COVID-19, sino mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas. Los síntomas iniciales incluyen: Fiebre

Dolor muscular

Cansancio extremo

Malestar general En casos graves también pueden presentarse hemorragias y fallas orgánicas.

Estados Unidos y Canadá también activaron protocolos

Los tres países anfitriones del Mundial 2026 anunciaron medidas coordinadas para monitorear viajeros provenientes de zonas afectadas por el brote.

Estados Unidos y Canadá incluso establecieron cuarentenas y restricciones temporales para viajeros que hayan estado recientemente en regiones con casos activos.

Hasta ahora, autoridades sanitarias internacionales no han reportado casos confirmados de ébola relacionados con el Mundial 2026 en México, Estados Unidos o Canadá.