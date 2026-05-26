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¿Nuevo brote de ébola podría ser más mortal que el covid? Expertos lanzan alerta

¿Nuevo brote de ébola podría ser más mortal que el covid? Expertos lanzan alerta. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:26 - 26 mayo 2026
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La Organización Mundial de la Salud encendió las alarmas por un brote de ébola en África causado por la cepa Bundibugyo, una variante sin vacuna aprobada ni tratamiento específico

El nuevo brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales debido a su rápida propagación y alta letalidad. Expertos y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advirtieron que la variante Bundibugyo representa un riesgo importante porque, hasta ahora, no cuenta con una vacuna aprobada ni tratamiento específico.

De acuerdo con los CDC, hasta el 25 de mayo de 2026 se habían reportado en la República Democrática del Congo 906 casos sospechosos, 105 confirmados y 223 muertes presuntas relacionadas con el brote. Uganda también confirmó contagios vinculados a esta emergencia sanitaria.

La OMS elevó el nivel de riesgo nacional a “muy alto” debido a la velocidad de transmisión y a las dificultades para contener la enfermedad en zonas con infraestructura médica limitada.

La OMS mantiene vigilancia internacional ante el avance del brote de ébola por la cepa Bundibugyo. / iStock

¿Por qué este brote de ébola preocupa más que el covid?

Especialistas explican que, aunque el covid-19 tuvo una propagación global mucho mayor, el ébola mantiene una tasa de mortalidad significativamente más alta. La cepa Bundibugyo ha mostrado niveles de letalidad de entre 50% y 60%, según reportes recientes, mientras que con el covid fue de 0.3 por ciento.

Además, autoridades sanitarias señalaron que uno de los principales problemas es que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades como malaria o salmonelosis, lo que retrasó el diagnóstico en varias comunidades afectadas.

Entre los síntomas más frecuentes del ébola se encuentran:

  • Fiebre alta

  • Dolor de cabeza

  • Debilidad extrema

  • Vómitos y diarrea

  • Dolor abdominal

  • Hemorragias internas y externas

Los CDC recordaron que el virus no se transmite por el aire, sino mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o superficies contaminadas.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, según la OMS. / iStock

México refuerza vigilancia epidemiológica

Ante el crecimiento del brote, México activó medidas de vigilancia epidemiológica y alertas de viaje para personas que se trasladen a zonas afectadas en África.

Hasta ahora, las autoridades internacionales consideran que el riesgo global sigue siendo controlable, aunque la OMS insiste en actuar rápidamente para evitar una expansión regional más grave.

Expertos alertan que la cepa actual de ébola no cuenta con vacuna aprobada ni tratamiento específico. / iStock
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