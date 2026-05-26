Jugadores de la Sub-21 de América 'piden oportunidad' en el primer equipo para el Apertura 2026

América firmó un Clausura 2026 muy lejos de las expectativas, debido a que el conjunto de André Jardine terminó en la octava posición de la tabla y quedó eliminado en los Cuartos de Final ante Pumas, situación que dejó múltiples cuestionamientos alrededor del plantel azulcrema. Sin embargo, mientras el primer equipo quedó a deber, las fuerzas básicas dejaron señales positivas.

La Sub-21 azulcrema alcanzó la Final del torneo y terminó como subcampeona tras caer ante Chivas, mostrando una generación de futbolistas que comienza a llamar la atención dentro de la institución.

Jugadores de América Sub-21 en la Liga MX | IMAGO 7

Aunque América no suele caracterizarse por darle continuidad constante a los canteranos, casos recientes como los de Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Patricio Salas demuestran que existe espacio para los juveniles que logran destacar, por lo que varios elementos de la Sub-21 podrían recibir una oportunidad durante la próxima pretemporada

Miguel Carreón

El mediocampista ofensivo llegó al América procedente de Pumas con la intención de consolidarse en la Sub-21 y acercarse al primer equipo. Incluso ya sabe lo que es debutar en Liga MX bajo el mando de Andrés Lillini.

Carreón destacó este torneo por su desequilibrio y capacidad para romper líneas, además de aportar cuatro goles en cerca de mil minutos disputados. Dos de esas anotaciones llegaron en Liguilla, siendo pieza importante para que América alcanzara la Final de la categoría.

Francisco Manuel García

El delantero surgido de Tijuana se convirtió en uno de los jugadores más importantes del ataque juvenil azulcrema. García ya tuvo minutos en el máximo circuito desde 2022 y actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Durante el torneo registró ocho goles en ocho partidos, consolidándose como referente ofensivo del equipo.

Miguel Carreón con América en la Sub-21 de la Liga MX | IMAGO 7

Diego Arriaga

Arriaga es uno de los extremos con mayor proyección dentro de Coapa. El futbolista de 21 años ya debutó en la Liga MX en enero de 2025 ante Querétaro y poco a poco ganó protagonismo en el cuadro azulcrema.

En su estancia con la Sub-21 ha sumado 12 goles y también fue considerado para diversos amistosos internacionales del primer equipo, por lo que apunta para pronto recibir llamados al conjunto de Andre Jardine.

Ícaro da Conceicao

El brasileño Ícaro da Conceicao es una de las apuestas a futuro del América. El mediocampista defensivo llegó procedente de Sfera FC y rápidamente comenzó a tener seguimiento cercano por parte de André Jardine.

A pesar de desempeñarse en labores de contención, Ícaro destacó por su llegada al área rival y capacidad física. En este Clausura 2026 marcó cinco goles con la Sub-21 y fue pieza clave para que las Águilas alcanzaran la Final.