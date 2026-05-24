¿Cómo fue la primera temporada de Álvaro Fidalgo en el Real Betis?

El 2026 trajo uno de los momentos más difíciles para la afición de las Águilas del América, dejar ir a Álvaro Fidalgo, quien se había convertido en uno de sus estandartes, además de haber sido parte fundamental de la consecución del tricampeonato de la mano de André Jardine.

El naturalizado mexicano ha formado parte del plantel del Real Betis Balompié desde febrero del 2026, año en que se llevará a cabo la Copa del Mundo, abriéndole una oportunidad importante de acudir a dicho torneo.

Álvaro Fidalgo durante un partido con América l MEXSPORT

La primera temporada de Fidalgo en Europa

A pesar de que Álvaro Fidalgo es europeo, en este caso de nacimiento español y aunque ya había formado parte del Real Madrid Castilla, su primera experiencia en un primer equipo de LaLiga llegó hasta febrero de 2026 con su fichaje por el Real Betis bajo el mandado de Manuel Pellegrini.

Así que el 'Maguito' llegó al campeonato español contanto con la doble nacionalidad, pues ya estaba naturalizado como mexicano. Su último partido en Liga MX lo jugó por supuesto con América y lo hizo en contra de los Tuzos del Pachuca, para posteriormente viajar a Sevilla, en donde sería presentado con su nuevo y actual club.

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis

El primer partido que jugó ya como futbolista verdiblanco fue en la Copa del Rey ante Atlético de Madrid, perdiendo por goleada de 0-5 en los Cuartos de Final de la competencia; en aquel duelo, Álvaro jugó solamente la segunda parte, siendo parte de los cambios elegidos por el 'Ingeniero' Pellegrini y sustituyendo a otro ex de la Liga MX, Nelson Deossa.

Desde ese entonces y hasta la fecha, ha sido parte de un total de nueve partidos en LaLiga, tres en la Europa League y uno solo en la Copa del Rey; su partido más reciente fue en la última jornada del campeonato liguero al entrar al 78' en la victoria de los suyos en contra del Levante.

Cabe destacar que, a lo largo de estos partidos que jugó en la Primera División de España, Fidalgo anotó una sola vez, pero lo hizo en uno de los duelos más importantes del club bético, pues metió gol en el empate 2-2 ante Sevilla en el Derbi sevillano. Como equipo, al Betis le ha ido de maravilla en la temporada, pues terminaron como quinto puesto, el cual les ha dado un boleto a la Champions League de la 2026-2027.

Fidalgo celebrando su primer gol con el Betis I X:@RealBetis

Un 'Maguito' azteca

A pesar de que los números no han ayudado del todo a Fidalgo a tener la mejor temporada en Europa, llegar al 'Viejo Continente' de regreso sí lo ha hecho dar un paso importante en su carrera futbolística, pues se ha decidido a representar a México, de ser posible, incluso en la Copa del Mundo.

En marzo de 2026, Javier Aguirre hizo oficial que por primera vez, Álvaro sería parte de una convocatoria del Tri, pasando después a su primer partido en el Estadio Banorte, siendo titular ante la Selección de Portugal; actualmente tiene amplias posiblidades de ser mundialista con México.