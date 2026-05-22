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Empelotados

Aquivaldo Mosquera en problemas: FGR va contra el ex capitán del América por presunta defraudación fiscal

Aquivaldo Mosquera | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:39 - 21 mayo 2026
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El histórico defensor azulcrema es investigado por autoridades federales y en los próximos días se definirá el rumbo legal del caso

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra Aquivaldo Mosquera, histórico exdefensor y excapitán del América, por el presunto delito de defraudación fiscal.

De acuerdo con reportes judiciales, el colombiano promovió un amparo contra la investigación que realiza el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.

Miguel Layún y Aquivaldo Mosquera I @ClubAmerica

¿De qué se le acusa a Aquivaldo Mosquera?

Según la información revelada, el caso estaría relacionado con irregularidades fiscales correspondientes a los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

El expediente fue inicialmente presentado ante un juzgado en materia administrativa en la Ciudad de México; sin embargo, el caso terminó siendo turnado a un juzgado en materia penal, donde próximamente se definirá qué autoridad llevará el proceso.

Además, se confirmó que Aquivaldo Mosquera acudió durante el pasado mes de marzo a instalaciones de la FGR para atender un citatorio relacionado con la investigación.

Aquivaldo Mosquera, América | MEXSPORT

El colombiano asegura que todo se trata de un problema administrativo

De acuerdo con versiones cercanas al caso, el exjugador americanista habría señalado que el problema estaría relacionado con una supuesta irregularidad en su domicilio fiscal y no con un delito doloso.

Mientras tanto, el histórico defensor colombiano continúa a la espera de que las autoridades definan el futuro legal de un caso que ya comenzó a generar fuerte impacto dentro del futbol mexicano.

Robin Ramírez disputa el balón con Aquivaldo Mosquera | MEXSPORT
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