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Futbol

Aquivaldo opina sobre la continuidad de Jardine en el América

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 17:35 - 18 mayo 2026
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El colombiano excapitán del América opina sobre Jardine

Después de la eliminación ante Pumas en los Cuartos de Final, la continuidad de Jardine en la dirección del América ha entrado en debate, a pesar de los buenos resultados que han conseguido las Águilas que entraron en una de sus etapas más ganadoras.

Aquivaldo, destacado defensa del América y formo parte fundamental en el club azulcrema, opino sobre la dirección de Jardine y si es favorable que continue al mando del equipo.

Aquivaldo Mosquera | MEXSPORT

La declaración del excapitán 

Aquivaldo Mosquera pidió calma con las críticas hacia André Jardine y recordó que en el futbol los ciclos ganadores no son eternos. El exdefensa del América puso como ejemplo que ni los equipos más grandes en Europa ganan siempre y aseguró que el equipo azulcrema atraviesa un cambio que debe entenderse, aunque la exigencia en Coapa sea máxima.

Yo creo que es importante entender que los ciclos a veces también terminan y los triunfos. Ojalá pudiéramos estar siempre ganando, es imposible, ni el Real Madrid ni el Barcelona ganan siempre, pero creo que ha habido un cambio en el equipo
El XI de América ante Pumas | MEXSPORT

El colombiano señaló que la salida de piezas importantes modificó la estructura del América, por lo que el plantel actual está en proceso de adaptación. Mosquera calculó que un jugador necesita alrededor de seis meses para acoplarse a un nuevo sistema y pidió tiempo para que los refuerzos muestren su mejor versión. Con eso, respaldó la continuidad de Jardine al frente de las Águilas.

Se han ido importantes y eso cambia un poco la estructura y hay que tener también conciencia de eso, de que de esos cambios también viene la adaptación de algunos jugadores, prácticamente son seis meses para uno adaptarse bien al cambio y bueno, yo creo que hay que darle también tiempo a esa clase de jugadores para que se adapten y puedan mostrar su mejor versión
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