“Me voy con el corazón lleno de gratitud”: Pilar del América lanza conmovedor mensaje de despedida

Finalmente, el América se despide una de sus máximas estrellas del cuerpo técnico comandado por André Jardine que se adjudicó el histórico tricampeonato; Paulo Víctor quien ya se encontraba vinculado como entrenador de la Sub 20 y Sub 23 de Brasil se ha despedido formalmente.

A través de su cuenta de instagram el asistente mandó su despedida emotiva. Cabe mencionar que el brasileño ya tuvo su estreno con las categorías menores cumpliendo con su primera Fecha FIFA como seleccionador de las categorías menores de Brasil, y tuvo su regreso a México para terminar el Clausura 2026.

Paulo Víctor, auxiliar de Jardine en América | IMAGO7

¿Cuál fue el mensaje de Pau Víctor?

“Gracias, @clubamerica, por regalarme uno de los capítulos más especiales de mi vida”, mencionó de entrada el ahora el exasistente del conjunto Azulcrema con un video con los mejores momentos del equipo y especialmente en la obtención del tricampeonato.

“Hoy me toca cerrar esta etapa para asumir un nuevo desafío, pero me voy con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables de todo lo que vivimos juntos. Fueron tres años increíbles, marcados por trabajo, aprendizaje, títulos y una conexión muy especial con este club y su gente”, mencionó.

Paulo Víctor en el área técnica | IMAGO7

Finalmente, Víctor catapultó su agradecimiento a André Jardine por la oportunidad recibida en su cuerpo técnico: “Gracias de manera especial a @oficialandrejardine por la confianza y por invitarme a vivir esta aventura. Siempre será un inmenso orgullo haber formado parte de esta historia”.

Una nueva etapa

Esta no será la primera vez en la que Paulo Víctor esté a cargo de una selección brasileña; sin embargo, sí será la primera vez que lo haga como el entrenador principal, pues ya en el pasado había sido parte del cuerpo técnico del mismo André Jardine con la selección olímpica, con quienes ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos disputados en Tokyo 2021.

Dentro del cuerpo técnico de Jardine también fue parte del histórico tricampeonato de América en los primeros tres torneos que tuvieron en el club, por lo cual ha decidido terminar su participación en el equipo dentro de los dos torneos en los que están participando.

Paulo Víctor | IMAGO7