¿Cuándo llegan los "europeos" a la concentración? La Selección Mexicana da fechas

Menos de un mes falta para que comience la Copa del Mundo 2026 y poco a poco los jugadores de la Selección Mexicana reportan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). En el caso de los futbolista de la Liga MX, llegaron hace un par de semanas el miércoles 6 de mayo.

Edson Álvarez en celebración en la Liga de Naciones Concacaf 2024-25 | MEXSPORT

Ahora, empiezan a llegar los jugadores que militan en el extranjero y que poco a poco finalizan su participación en sus respectivos clubes. En ese contexto, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que ya reportaron los tres primeros futbolistas que llegaron dese el Viejo Continente.

¿Cuándo reportan los europeos con la Selección Mexicana?

De acuerdo con el comunicado de la dirección deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles, Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez fueron los primeros en ponerse a disposición de Javier Aguirre y su cuerpo técnico. "Se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento".

Jorge Sánchez y Kevin De Bruyne luchando el balón l MEXSPORT

"Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026. La incorporación del resto de los jugadores convocados será informada en su momento", se lee en el comunicado compartido por la FMF.

En el caso de Edson Álvarez, su participación en el Mundial 2026 se puso en duda por la lesión que lo alejó de las canchas desde febrero de este año. El mediocampista se perdió los amistosos contra Portugal y Bélgica, y desde que se recuperó solo sumó un minuto ante Basaksehir el pasado 2 de mayo, mientras que se quedó fuera de la convocatoria en los dos últimos partidos.

En cuanto a Mateo Chávez, reportó luego de terminar su primera temporada con AZ Alkmaar, con el cual marcó gol este domingo en el empate 3-3 contra NAC Breda. Por último, Jorge Sánchez llegó después de concluir la campaña con PAOK, con el cual fue titular en los dos últimos compromisos.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El partido inaugural del certamen mundialista está programado para el jueves 11 de junio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La Selección Mexicana se enfrentará a la de Sudáfrica, en el que será el tercer juego inaugural de una Copa del Mundo celebrado en el Estadio Banorte, antes Azteca.

Mateo Chávez en partido | IMAGO7

Una semana después se disputará la Jornada 2, contra la Selección de Corea del Sur en el Estadio Akron. Ese segundo compromiso está programado para el jueves 18 de junio a las 19:00 horas y en el mismo el Tri puede asegurar su clasificación a Fase Final.