OMS alerta por brotes de hantavirus y ébola durante reunión mundial de salud en Ginebra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) arrancó este lunes 18 de mayo de 2026 su reunión anual en Ginebra, Suiza, en un contexto internacional marcado por nuevas alertas sanitarias y tensiones políticas que preocupan a organismos internacionales.

Durante la apertura de la 79 Asamblea Mundial de la Salud, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló sobre el escenario que enfrenta actualmente la comunidad internacional tras los recientes brotes de hantavirus y ébola, además de otros problemas que afectan a los sistemas de salud.

La OMS advirtió que los recortes internacionales afectan directamente a los sistemas de salud./ Pixabay

La reunión reúne a representantes de distintos países en medio de la incertidumbre generada por los anuncios relacionados con la posible salida de Estados Unidos y Argentina del organismo internacional.

Aunque el brote de hantavirus relacionado con un crucero no forma parte oficial de la agenda principal, el tema ha generado atención entre especialistas y delegaciones que participan en las mesas de trabajo. A esto se suma el nuevo brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo.

Estos dos episodios "son apenas las crisis más recientes en nuestro mundo, presa de múltiples turbulencias", advirtió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), si bien subrayó que no se trata de una emergencia… pic.twitter.com/hnBXu4YeJG — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 17, 2026

¿Qué está discutiendo la OMS en su reunión anual?

Además de las emergencias sanitarias, dentro de la asamblea también se discuten temas relacionados con financiamiento internacional, cooperación entre países y los efectos que han dejado los recortes a la ayuda global en materia de salud.

El secretario general de la ONU, António Guterres, participó mediante un mensaje en video donde habló sobre las consecuencias que enfrentan distintos sistemas sanitarios debido a la reducción de recursos internacionales.