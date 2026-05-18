¡Lo que genera Ney! Llanto en las calles de Brasil tras la convocatoria del jugador de Santos al Mundial 2026

Pese a toda la incertidumbre que había en torno a una poswible convocatoria de Neymar Jr. con la Selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo, Carlo Ancelotti terminó con ella la tarde de este lunes 18 de mayo al anunciar que sí contará con el jugador del Santos en el torneo veraniego.

En una conferencia de prensa oficial, el entrenador italiano anunció quienes serán los jugadores que representen a la Canarinha en la competencia que comenzará el próximo 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, pero las reacciones de los aficionados cariocas se han robado los reflectores desde dicho anuncio.

Dorsal del 10 de Neymar l AP

El regreso de Neymar

No solo en el lugar en el que se llevó a cabo hubo fiesta con la revelación de que Neymar ocupa uno de los 26 lugares de la lista mundialista, la euforia ha llegado también a las calles del país sudamericano, con algunas reacciones que han dejado lágrimas derramadas por los seguidores.

En un evento para poder observar la convocatoria de Carletto, algunos aficionados que se habían dado cita, comenzaron a mostrar un poco de desesperación para saber quiénes serían los representantes de su país en el Mundial; sin embargo, apenas escucharon que Ney sería parte de este listado, la euforia se hizo sentir en el lugar.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil | AP

Mientras se mostraba una pequeña panorámica de todos los presentes, algunos de los fanáticos a la Verdeamarelha rompían en llanto por ver de regreso a uno de sus jugadores más queridos en la historia, pues no había sido parte de las convocatorias del italiano debido a una serie importante de lesiones.

En redes sociales ya también han dejado saber que se sientes felices de ver el regreso de su 10, pues en él dejan muchas de las esperanzas para que su selección pueda coronarse por sexta vez en una Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti nombra a Neymar Júnior como convocado al Mundial y pasa esto en PLENA CALLE.



Lo que genera este tipo, por Dios. ❤️🥹 pic.twitter.com/nGcgSgLXCZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 18, 2026

Comentarios de la gente

Las redes sociales oficiales de la Selección Brasileña se han llenado de comentarios en torno al regreso de Ney, con muchos de ellos agradeciendo que el jugador del Santos está de vuelta y podría aportar bastante en la competencia dentro del Grupo C; sin embargo, aunque a manera de broma, hay algunos otros comentarios que aseguran que han 'sacrificado' a algunos jugadores.

"Neymar sacrificando a Joao Pedro para jugar el Mundial" es uno de los comentarios que ha hecho la gente para referir y tratar de entender la ausencia del jugador actual del Chelsea que además tuvo un buen Mundial de Clubes en el 2025. En general, las reacciones de la afición, ya sea de Brasil o en general, han dejado saber su felicidad.