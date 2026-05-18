¡Reunión de Campeones del Super Bowl! Así fue el reencuentro entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy

Podrán decir muchas cosas de Aaron Rodgers, pero el veterano mariscal de campo ha mostrado compromiso de cara a la Temporada 2026. El quarterback firmó una extensión de contrato con los Pittsburgh Steelers y aseguró un reencuentro con el entrenador en jefe Mike McCarthy.

El quarterback y el entrenador en jefe estuvieron juntos con los Green Bay Packers durante 13 temporadas, en la que conquistaron en una ocasión el Trofeo Vince Lombardi. Sin embargo, la relación entre ambos se desgastó y McCarthy fue despedido por los de Wisconsin en 2018.

Aaron Rodgers y Mike McCarthy, en Green Bay | AFP

El nuevo inicio en Pennsylvania

La salida de Mike Tomlin de los Acereros comenzó con una reestructuración en el equipo de la Ciudad de los Tres Ríos. Mike McCarthy fue el elegido para tomar las riendas de los Steelers, lo que ocasionó opiniones divididas.

Aaron Rodgers volverá para un año más. El veterano mariscal de campo tendrá su segunda temporada con los Pittsburgh Steelers, ahora con Mike McCarthy como entrenador en jefe. El head coach y el quarterback cuentan con una historia juntos, pues ambos alcanzaron la máxima gloria de la NFL con los Green Bay Packers.

Mike McCarthy, entrenador en jefe Steelers | AP

¿Cómo fue el Super Bowl que ganaron juntos?

Como si fuera una broma del destino, esas que abundan en el deporte, Aaron Rodgers ganó su primer y único Vince Lombardi ante su actual equipo: los Steelers. En el campo de los Dallas Cowboys, tal y como fue toda la postemporada, los Green Bay Packers no fueron favoritos, ya que los Acereros fueron la defensa más dominante ese año.

Sin embargo, Rodgers y compañía volvieron a romper quinielas y terminaron por doblar a la nueva versión de la cortina de acero, pero ahora liderada por Troy Polamalu. Aaron terminó con el Trofeo al Jugador Más Valioso, después de 304 yardas y tres pases de anotación.