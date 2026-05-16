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NFL

Y.A. Tittle: la caída de un gigante

Y.A. Tittle | @HelmetAddict
Emiliano Arias Pacheco 17:48 - 16 mayo 2026
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Dueño de una de las imágenes más icónicas del deportes estadounidense, el exmariscal de campo cumpliría 100 años este 2026

Píndaro es uno de los poetas líricos griegos más grandes de todos los tiempos, que -casi- siempre escribió sobre las odas de los héroes y pocas veces sobre la derrota. Sin embargo, el ser humano convive con los fracasos de la mano, pues es imposible conocer a un ser que haya ganado toda la vida.

Para el imaginario colectivo un nombre poco común es el de Y.A. Tittle, pero para los veteranos y aficionados empedernidos de la NFL es uno de los más grandes de todos los tiempos. Pese a que la victoria acompañó al mariscal de campo en gran parte de su trayectoria, uno de sus puntos más bajos como profesional es de las imágenes más recordadas de los emparrillados

Y.A. Tittle | @BaxFootballGuru

La legendaria foto de Y.A. Tittle

No hay otra forma de comenzar que por el principio, pero vamos a obviar algunas cosas. Su legendaria carrera en LSU la omitiremos en esta ocasión; también dejaremos de lado su debut como profesional en los originales Baltimore Colts y su gran segundo aire con los San Francisco 49ers; solamente nos enfocaremos en su época con los New York Giants.

Tittle llegó a la Gran Manzana tras ser traspasado por los gambusinos, ya que el equipo de la bahía no esperaba nada más del veterano, tras 10 años jugando para ellos. El comienzo de Yelberton Abraham con los Gigantes fue complicado, pero poco a poco se ganó el amor de una fanaticada tan hostil como lo es la neoyorquina. 

En esa jungla de concreto, Y.A. fue el rey, pero nunca logró hacer que su reinado se extendiera más allá. Durante tres años, antes de la unificación de las dos ligas -NFL y AFL- Tittle llevó a los Giants a tres juegos por el campeonato, pero perdió en cada una de esas ocasiones.

Y.A. Tittle | @rclemente2121

Después de ganar el premio MVP en 1963, Y.A. Tittle tuvo una temporada 1964 para el olvido, además de una imagen que pasará a la posteridad. En un partido ante los Pittsburgh Steelers, Dozier Mobley, legendario fotógrafo, capturó una de las fotos más icónicas del deporte estadounidense. Captó a un ángel caído.

La personificación de la derrota, pero sin darse por vencido, es esa dura imagen de Tittle, arrodillado y con sangre en la cabeza, tras un duro golpe de John Baker. El legendario mariscal de campo perdió la noción y, además de problemas para respirar, terminó por ir a la banca. Derrotado.

Y.A. Tittle | @rclemente2121

¿Cómo fue el final de su carrera?

Además de ese duro golpe, Y.A. Tittle acarreó con muchos más a lo largo de su trayectoria, pero ese fue el detonante del retiro. Los Giants terminaron la temporada con un récord de 2-10-2. Tittle se despidió del deporte. 

Pese a que después consideró regresar, Yelberton Abraham Tittle -su nombre completo- permaneció con su familia e ingresó al Salón de la Fama en 1971. Pese a que su nombre ha sido olvidado por las nuevas generaciones, el mariscal de campo fue un ejemplo en carne viva de la legendaria frase de Vince Lombardi “ganar no lo es todo, es lo único”.

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