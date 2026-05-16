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Aumento salarial a maestros 2026: ¿De cuánto es y cuándo se paga?

SEP confirma aumento de sueldo para maestros en México. / SEP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:40 - 16 mayo 2026
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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia aumento salarial del 9% para maestros de educación básica

En el marco de la conmemoración del Día de las Maestras y los Maestros, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un incremento salarial del 9% para el personal docente de educación básica a nivel nacional. La medida tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2026.

Durante el evento realizado en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la mandataria destacó que este ajuste es "un agradecimiento permanente" a la labor fundamental que desempeñan los educadores en el desarrollo del país.

La SEP confirmó un aumento salarial de hasta 10% para maestros de educación básica en México durante 2026. / SEP

Fortalecimiento al ingreso integral

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, aclaró que el incremento no se limitará exclusivamente al sueldo base. El ajuste estará conformado por diversos componentes diseñados para fortalecer el ingreso integral de los docentes, incluyendo prestaciones y compensaciones adicionales.

De acuerdo con datos recientes del INEGI, el sueldo promedio de un docente en México oscila entre los 7,000 y 10,500 pesos mensuales. Esta cifra presenta variaciones significativas según el nivel educativo, el tipo de contrato y la región geográfica del país. Con esta estrategia, las autoridades buscan proteger el poder adquisitivo del magisterio frente a la inflación.

Este fin de semana habrá un magapuente en escuelas públicas de la CDMX/SEP

Agenda de trabajo para el sector educativo

Además del ajuste salarial, el gobierno federal presentó una serie de acciones complementarias dirigidas a la mejora de las condiciones laborales del sector. Entre las medidas principales se encuentra garantizar un esquema para una jubilación digna, así como congelar y reducir de manera progresiva la edad requerida para el retiro.

Asimismo, la estrategia contempla facilitar los procesos de traslado de los docentes entre distintos centros de trabajo y realizar una consulta nacional para el desarrollo de un nuevo sistema que sustituya a la actual Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Fechas y aplicación del pago

Aunque el beneficio es retroactivo desde el primer día de 2026, la aplicación del pago no se verá reflejada de manera inmediata en las cuentas de los trabajadores.

Las autoridades educativas informaron que los procesos administrativos y presupuestarios de coordinación entre la federación y los estados requieren un periodo de transición. Por ello, el ajuste y los montos acumulados correspondientes a los primeros meses del año se verán aplicados de forma gradual en las nóminas de las próximas quincenas.

Mario Delgado insiste en acabar las clases el próximo 5 de junio/AFP
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