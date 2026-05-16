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Explosión en fiesta patronal deja saldo de dos muertos en Jalisco

Explosión en Amatitán, Jalisco | X: @JaliscoRojo
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:04 - 16 mayo 2026
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Las celebraciones en Amatitán se convirtieron en tragedia debido a una explosión por tanque de gas y fuegos artificiales

Una tragedia marcó las festividades del Señor de la Ascensión en el municipio de Amatitán, Jalisco, luego de que una fuerte explosión en la plaza principal dejara un saldo de dos personas fallecidas y 13 lesionados. La Secretaría de Salud del estado confirmó las cifras tras actualizar el balance de los afectados.

Explosión en Amatitán, Jalisco | CAPTURA DE PANTALLA

El incidente ocurrió la noche del jueves frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, un punto que congregaba a decenas de familias y comerciantes locales. Ante la emergencia, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, junto con servicios de urgencias médicas, se trasladaron al sitio para asegurar el área y brindar los primeros auxilios.

Origen del accidente: pirotecnia y gas LP

De acuerdo con las investigaciones preliminares presentadas por Protección Civil del estado, el estallido fue de origen accidental y combinó el uso de pirotecnia con instalaciones de gas en la vía pública.

"La emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un 'torito' de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión", detalló la dependencia a través de un comunicado oficial.

Comunicado | Secretaría de Salud de Jalisco

Balance de víctimas y estado de los lesionados

En las primeras horas del viernes, el reporte matutino de las autoridades locales indicaba el fallecimiento de una mujer de 52 años y cinco personas en estado grave. Sin embargo, con el paso de las horas, la Secretaría de Salud estatal confirmó una segunda muerte.

El reporte oficial detalló que el saldo total incluye a dos personas fallecidas y 13 lesionados que requirieron traslado inmediato. De la cifra total de heridos ingresados a unidades médicas, seis pacientes continúan hospitalizados bajo atención especializada, mientras que cinco personas ya fueron dadas de alta al presentar mejoría.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los lesionados y continúan con el resguardo de la zona para determinar si existieron omisiones en las medidas de seguridad durante la instalación de los puestos de comida y el manejo de los fuegos artificiales.

Bomberos atendieron el llamado | X: @PCJalisco
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