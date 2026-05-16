Ébola vuelve a encender alertas en Congo: van 65 muertos

La República Democrática del Congo enfrenta un nuevo brote de ébola que ya ha dejado 65 personas muertas y al menos 246 casos sospechosos, de acuerdo con datos confirmados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC). Las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia especial ante el riesgo de expansión regional.

El brote fue detectado en la provincia de Ituri, ubicada al este del país africano, principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, donde se concentra la mayoría de contagios reportados.

De acuerdo con Africa CDC, únicamente cuatro de las muertes han sido confirmadas mediante pruebas de laboratorio, aunque el número de casos sospechosos continúa creciendo mientras avanzan las investigaciones epidemiológicas.

El brote fue detectado en la provincia de Ituri. / AP

¿Qué se sabe sobre la cepa detectada en el brote de ébola?

Las autoridades sanitarias informaron que las pruebas realizadas apuntan a una variante distinta de la cepa Zaire, que es la más común y para la cual existe la vacuna Ervebo. Expertos analizan si el virus corresponde a la variante Bundibugyo, detectada anteriormente en Uganda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que esta situación representa un desafío adicional, ya que algunas vacunas y tratamientos existentes tienen eficacia limitada frente a otras variantes del virus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que la República Democrática del Congo tiene experiencia previa enfrentando brotes de ébola y confirmó la liberación de 500 mil dólares para apoyar la respuesta sanitaria inmediata.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya dejó al menos 65 muertos, según datos de Africa CDC. / AP

Alta movilidad y conflicto elevan el riesgo de propagación

Uno de los principales factores de preocupación es la cercanía de las zonas afectadas con las fronteras de Uganda y Sudán del Sur, además del constante movimiento de población relacionado con actividades mineras y desplazamientos por violencia armada.

Uganda ya confirmó la muerte de una persona infectada con ébola procedente del Congo, aunque hasta ahora no se han reportado contagios locales en ese país.

Africa CDC convocó reuniones urgentes con gobiernos y organismos internacionales para coordinar medidas de vigilancia, rastreo de contactos, control fronterizo y manejo seguro de pacientes y víctimas mortales.

Expertos analizan la variante del virus detectada en el nuevo brote mientras continúan las investigaciones epidemiológicas. / AP

Congo suma 17 brotes de ébola desde 1976

Este es el decimoséptimo brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976. El país ha enfrentado algunos de los episodios más graves de esta enfermedad en el mundo.

Entre 2018 y 2020, otro brote en el este del Congo provocó más de 2 mil muertes, mientras que la epidemia registrada en África Occidental entre 2014 y 2016 dejó más de 11 mil fallecidos.