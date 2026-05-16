Ryan Reynolds o Tom Brady, ¿quién llegará primero a Premier League? Exdelantero irlandés responde

El futbol hace mucho que dejó de ser solo un deporte y se convirtió en un negocio, en el que participan más que sólo empresarios. En Inglaterra, figuras públicas se han convertido en dueños o accionistas de clubes de tradición, como el caso de Ryan Reynolds con el Wrexham, y Tom Brady con el Birmingham.

El equipo de Reynolds -en el que también se encuentra como inversor Rob Mac- estuvo muy cerca de jugar el Playoff del Championship, sin embargo, la última jornada no llenó las expectativas. Por otro lado, el club de la leyenda de la NFL siempre estuvo en la media tabla, por lo que sus sueños de Premier League quedaron lejos.

Wrexham | AP

¿Quién llegará primero a la Premier League?

Pese a que la Temporada 2025/26 se puede considerar decepcionante por no lograr el ascenso, la realidad es que ambos equipos tendrán una gran oportunidad la siguiente campaña. Ante dicha situación, Clinton Morrison, exdelantero del Birmingham, comentó en una entrevista a GOAL sus impresiones sobre ambos equipos.

"Ahora mismo quizá Wrexham esté mejor preparado que Birmingham para subir, pero la próxima temporada estarán igualados. Veremos qué jugadores llegan y qué sucede en ambos clubes; ambos son ambiciosos y quieren llegar a la Premier League. Creo que Birmingham llegará a la Premier League antes que Wrexham. No puedo ir en contra de mi propio equipo", comentó.

Tom Brady, exjugador de NFL | AP

La llegada de las estrellas a Inglaterra

Inglaterra es cuna de estrellas, que eso no le quepa la menor duda a nadie. La isla ha sido casa de personajes de la magnitud de los Beatles, Rolling Stones, The Kinks, The Cure, Joy Division, Depeche Mode, David Bowie y sinfín de bandas y artistas más.

Ahora, las estrellas no solo están en los escenarios, sino que también en las oficinas de los clubes de futbol. Reynolds y Mac llegaron al Wrexham a finales del 2020; mientras que Brady hizo lo propio con Birmingham en 2023.