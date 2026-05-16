Asteroide 2026 JH2 pasará muy cerca de la Tierra: NASA revela qué tan peligroso es

De acuerdo con datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, el asteroide pasará a aproximadamente 90 mil kilómetros de la Tierra, una distancia menor a la que separa al planeta de la Luna.

El objeto espacial, identificado como 2026 JH2, fue descubierto recientemente y es catalogado como un asteroide cercano a la Tierra. Especialistas señalan que mide entre 15 y 35 metros de diámetro, tamaño suficiente para causar daños severos en caso de un impacto directo contra una zona habitada.

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¿Existe riesgo de impacto del asteroide 2026 JH2?

La NASA aclaró que no existe posibilidad de colisión durante este acercamiento. El organismo explicó que los sistemas de monitoreo espacial analizan constantemente la trayectoria de objetos cercanos para detectar posibles amenazas futuras.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y el sistema Sentry del CNEOS son los encargados de calcular las órbitas de miles de asteroides y estimar probabilidades de impacto durante los próximos 100 años.

Pese a que el 2026 JH2 no representa peligro, científicos han explicado que un cuerpo de ese tamaño podría “arrasar una ciudad” bajo determinadas condiciones si llegara a ingresar a la atmósfera terrestre.

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¿Qué tan cerca pasará el asteroide de la Tierra?

Astrónomos consideran que el acercamiento será extremadamente cercano en términos espaciales. La distancia estimada equivale a menos de una cuarta parte de la separación promedio entre la Tierra y la Luna.

Además, el asteroide viajará a una velocidad superior a los 8 kilómetros por segundo, de acuerdo con cálculos astronómicos compartidos en reportes internacionales.

El evento ha despertado interés entre aficionados a la astronomía y especialistas, ya que este tipo de aproximaciones permiten estudiar mejor el comportamiento y composición de objetos cercanos a la Tierra.

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¿Se podrá ver el asteroide 2026 JH2?

Especialistas señalan que el asteroide podría ser visible con telescopios y aplicaciones de observación astronómica durante su paso cercano, aunque dependerá de las condiciones climáticas y del equipo utilizado.