¿Logrará entrar a lista final? Neymar pasa de "descartado" a "considerable" para Carlo Ancelotti

Brasil se diferenciaba con claridad de las demás naciones por mantener la belleza estética del juego sobre el resultado. Uno de los últimos referentes que llevó a cabo el Jogo Bonito como estandarte es Neymar Jr., quien pese a no participar con la Verdeamarela desde octubre de 2023, aún aspira a entrar a la lista final rumbo a la Copa del Mundo de Carlo Ancelotti.

El astro brasileño pasó de ser "descartado" a "considerable" para Carlo Ancelotti, quien eligió al delantero del Santos en la prelista. Se espera que los 26 elegidos de la Canarinha sean presentados el próximo 18 de mayo.

Neymar tras ser eliminado en Rusia 2018 l MEXSPORT

¿Cuáles son las razones para tomar en cuenta a Neymar?

Está claro que el exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain dejó sus mejores años atrás, sin embargo, su experiencia en certámenes de dicha envergadura podría ser un punto a favor. Además, Ney volvió a jugar de manera constante en los últimos 12 partidos -de los cuales participó en nueve-, dejando atrás las especulaciones sobre su rodilla.

Pese a que el debate antes era sobre cómo iba a reaccionar el pueblo brasileño por la exclusión de su último gran ídolo, la realidad es que tanto la afición amazónica y la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ahora debaten por cual sería el papel del astro en el esquema del italiano.

Pese a que muchos miembros dentro de la CBF consideran que Ancelotti es capaz de llamar a Neymar y explicarle cuál sería su rol, otros no lo ven de la misma manera. En caso de una convocatoria, el atacante del Santos no sería titular, sino que un recambio constante.

Neymar, en Qatar 2022 | MEXSPORT

Algunos jugadores amenazados por la presencia de Neymar

La presencia de Neymar es algo que cualquier fanático del balompié sueña; aunque otros jugadores podrían ver al paulista como una amenaza. Entre los que tendrían problemas por la posición está Joao Pedro, delantero del Chelsea.

Además del atacante Blue, jugadores como Rayan y Andrey Santos comenzaron a perder fuerza para estar en la lista final. La decisión será solamente de Carlo Ancelotti, quien sabe a la perfección lo que es lidiar con egos.