“Estoy decepcionado”: De Light lanza triste mensaje anunciando su ausencia para el Mundial 2026

La lista de grandes ausencias se sigue extendiendo rumbo a la Copa del Mundo 2026, ahora ha sido Matthijs de Light quien ha hecho oficial su ausencia del Mundial tras someterse a una cirugía por una lesión en la espalda que lo dejará fuera de las canchas hasta la próxima temporada.

¿Qué dijo De Light?

Con un emotivo mensaje en redes sociales el jugador del Manchester United escribió su panorama actual: “Después de seis meses de tratamiento y trabajando duro para volver, la cirugía era la única opción que quedaba.”

“Estoy decepcionado por no haber podido ayudar al equipo durante los últimos seis meses y, obviamente, por perderme la Copa del Mundo, pero tengo muchas ganas de hacer todo lo posible para volver a estar frente a los aficionados y sentirme bien otra vez”, resaltó.

Victoria del Manchester United en contra del Chelsea en la Premier League I AP

Cabe mencionar, que el neerlandés de 26 años tuvo un comienzo fascinante con el conjunto de Old Trafford jugando todos los minutos en la Premier League; sin embargo, llegó un problema físico que lo marginó.

¿Qué sucedió con De Light?

La prolongada ausencia de Matthijs de Ligt se transformó en uno de los mayores enigmas que rodeaban a la ya turbulenta temporada del Manchester United. La incertidumbre sobre su estado físico creció mientras el club navega una campaña llena de altibajos.

El defensor neerlandés disputó su último encuentro con los 'Red Devils' el 30 de noviembre, y desde entonces permanece de baja por lesión. Lo que inicialmente se describió como una molestia menor ha derivado, cinco meses después, en un problema físico sin un plazo claro de recuperación, generando un foco de inquietud constante en Old Trafford.

Manchester United tras derrotar al Chelsea en Premier League I AP

En su momento, el entonces técnico Ruben Amorim restó importancia al asunto. "Para Matthijs es algo pequeño. Espero tenerle en el próximo partido", comentó, sugiriendo un regreso inminente que nunca se materializó.

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