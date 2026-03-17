Exfutbolista de Ajax y Sevilla confiesa haber apuñalado a un familiar

El futbolista holandés, Quincy Promes, de 34 años, ha confesado haber apuñalado una vez con una navaja a un pariente lejano durante una fiesta en Abcoude. Así lo declaró su abogada, Carry Knoops, este martes en una audiencia preliminar, señalando que Promes había roto su silencio y "por primera vez ha ofrecido total transparencia" sobre el incidente.

Promes disputó un total de 50 partidos con la selección neerlandesa. A lo largo de su carrera, jugó para clubes como el Ajax, FC Twente, Sevilla y Spartak de Moscú, antes de recalar en Dubái para la temporada 2024-25, la que probablemente será la última de su carrera profesional.

Promes fue condenado

El neerlandés no solo enfrenta cargos por la agresión, sino también por su presunta implicación en el contrabando de cocaína a gran escala. El tribunal le impuso una sentencia combinada de siete años y medio de prisión por ambos delitos. Tanto el futbolista como la Fiscalía han apelado la decisión.

Promes fue condenado basándose en mensajes vinculados a una cuenta que se le atribuye, pero la abogada del futbolista argumenta que nunca se ha verificado si él realmente envió dichos mensajes.

La víctima del apuñalamiento, anteriormente identificada como su primo, es en realidad un "pariente lejano", según aclararon sus abogados. El altercado ocurrió en una fiesta en julio de 2020, después de que el hombre supuestamente robara unas joyas, lo que desató una confrontación. La víctima sufrió una herida en la rodilla a causa de la puñalada.

Quincy Promes aceptó haber apuñalado a un familiar lejano | GROSBY

¿Porqué apuñaló al familiar?

Los abogados de Promes explicaron que "un miedo y una ira enormes" le habían impedido hablar con franqueza hasta ahora. "Sinceramente, había perdido la fe en el sistema judicial", admitió el propio futbolista. Expresó su enfado por ser etiquetado como un "criminal peligroso" por las autoridades, lo que, según él, provocó un trato severo durante su detención en Dubái el verano pasado.

"Mis terribles experiencias allí me han dejado una marca de por vida", declaró Promes, afirmando que fue mantenido en aislamiento durante varios días y sometido a intensos interrogatorios.

El futbolista Quincy Promes afronta cargos de agresión | MEXSPORT

¿Qué sigue para Promes?

Promes tiene previsto declarar ante la policía sobre ambos casos, el de narcotráfico y el de la agresión, acompañado por sus abogados. Cuando el tribunal le preguntó si hablaría con la policía, el exfutbolista se quejó de que la presidenta del tribunal lo estaba "lanzando a los leones frente a los medios" al tomarlo por sorpresa con la pregunta.

Las audiencias principales en el Tribunal de Apelación de Ámsterdam están programadas para el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, con el 4 de diciembre como fecha de reserva. También se llevarán a cabo audiencias procesales previas, ya que Promes permanece en prisión preventiva, una medida que requiere revisión judicial cada tres meses.