Presenta Panini "Cartotas Monumentales" en sedes mundialistas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 1 (SPORT PRESS). -El Grupo Editorial Panini inaugurará este domingo 3 de mayo en la capital mexicana la exposición Estampas Monumentales, que son quince réplicas gigantes de las estampas que han estado en las ediciones de los álbumes coleccionables.

Se trata de un recorrido que conmemora la historia de los álbumes coleccionables desde su primera edición en la Copa del Mundo de México 1970 hasta llegar a la edición de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Los cromos con los rostros de grandes figuras del futbol mundial serán exhibidos del 3 al 31 de mayo en el Paseo de la Reforma a la altura del hotel Four Season, a partir de este domingo a las 9:40 de la mañana.

Cartota de Frank Beckenbauer |SPORT PRESS

Cada Mundial será representado por la figura más icónica desde México ‘70 con Pelé, hasta la edición tripartita del 2026 en la que la editorial decidió poner al portugués Cristiano Ronaldo.

Los aficionados y coleccionistas podrán tomarse fotografías en las que estarán también retratados los grandes e históricos del futbol mundial moderno como el alemán Frank Beckenbauer, el holandés Johan Cruyff, los argentinos Diego Armando Maradona y Lionel Messi, el mexicano Hugo Sánchez, el italiano Paolo Rossi, el brasileño Ronaldo, el francés Zinedine Zidane, entre otros.

Cartota del Mundial |SPORT PRESS

La exposición podrá también apreciarse en Guadalajara, Jalisco, del 2 al 28 de junio en Plaza Patria y una semana en Avenida Chapultepec.

En Monterrey, Nuevo León, la presentación será del 1 al 20 de julio en el Parque del Agua, junto al estadio mundialista, completando las tres sedes en México.

Grupo Editorial Panini realizó la invitación a todos los coleccionistas y aficionados de las copas mundiales para asistir y disfrutar del recuerdo de los grandes jugadores de la historia.