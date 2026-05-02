Gobernador de Sinaloa solicita licencia temporal tras investigación por presunto crimen organizado

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de una creciente presión política y cuestionamientos sobre su gestión. La petición fue presentada formalmente ante el Congreso del Estado de Sinaloa, abriendo un nuevo capítulo en la crisis política que atraviesa la entidad.

Rubén Rocha es investigado

La decisión se produce tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, que busca esclarecer diversos señalamientos en torno al mandatario estatal. La petición deberá ser analizada por el Congreso del Estado que determinará qué es lo que procederá.

Rubén Rocha es investigado por presunto crimen organizado l X:rochamoya_

Todo esto luego que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emitiera información en la que se menciona un presunto vínculo con el crimen organizado, en un contexto donde también aparecen otros funcionarios relacionados. Son 34 páginas contra Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Ante este escenario, el Congreso local activó el procedimiento constitucional correspondiente para designar a un gobernador interino. Este mecanismo busca garantizar la continuidad institucional y la gobernabilidad del estado mientras se resuelve la situación del titular del Ejecutivo.

El relevo se definirá desde el Poder Legislativo, donde ya han comenzado a sonar algunos perfiles con posibilidades de asumir el cargo de manera provisional. Entre ellos destacan Feliciano Meléndez, Imelda Castro Castro y Graciela Domínguez Nava, todos con experiencia en la administración pública y cercanía con el actual gobierno estatal.

Gobernador de Sinaloa l X:rochamoya_

¿Qué representa la licencia temporal?

La solicitud de licencia temporal representa un movimiento estratégico en medio de la coyuntura, permitiendo que las investigaciones avancen sin la presión directa del ejercicio del poder. Sin embargo, el caso ha abierto un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos estatales.

En el ámbito político nacional, la situación ha sido seguida de cerca por distintos actores, quienes han pedido que las investigaciones se conduzcan con apego a la legalidad y sin tintes partidistas. La resolución del caso podría tener implicaciones más allá de Sinaloa, dependiendo del alcance de los señalamientos.

Rubén Rocha Moya l X:rochamoya_