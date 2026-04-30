Caso Rocha Moya: FGR analiza extradición pero señala falta de evidencias contundentes

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya revisa la solicitud emitida por el gobierno de Estados Unidos para detener de manera provisional, con fines de extradición, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, la dependencia dejó claro que, hasta el momento, la petición no cuenta con pruebas suficientes que respalden las acusaciones.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, la solicitud presentada por autoridades estadounidenses carece de elementos probatorios contundentes, lo que obliga a seguir un proceso detallado antes de cualquier acción legal en territorio mexicano. Este posicionamiento marca un punto clave en el desarrollo del caso, que ha generado atención tanto a nivel nacional como internacional.

La FGR publicó un video donde explica la petición de Estados Unidos de detener al Gobernador de Sinaloa / Especial

FGR inicia investigación propia ante señalamientos

Tras darse a conocer la orden de captura emitida por un juez estadounidense contra Rocha Moya y otros implicados, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que la FGR actuará conforme a los protocolos legales vigentes.

“En este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia".

El funcionario detalló que la fiscalía analizará la documentación enviada por Estados Unidos con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar en el proceso de extradición, siempre bajo el marco jurídico mexicano.

A Rubén Rocha Moya se le relaciona de presuntos vínculos con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán / FB: @RochaMoyaR

“Con fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, es obligación de esta fiscalía a través de la fiscalía especial para asuntos internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud”.

Además, la FGR confirmó que abrirá una investigación paralela para reunir información propia que permita esclarecer si las acusaciones tienen sustento legal.

La Fiscalía General de la República trabaja en los protocolos de los acuerdos entre Estados Unidos y México / Especial

No hay evidencias contundentes, advierte la FGR

Uno de los puntos más relevantes del posicionamiento oficial es la falta de pruebas que respalden la solicitud estadounidense, relacionada con presuntos vínculos con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

“No se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

Este señalamiento es clave, ya que la legislación mexicana exige la presentación de datos de prueba para poder solicitar órdenes de aprehensión o proceder con una extradición.

La FGR abrirá una investigación paralela para reunir información propia que permita esclarecer las acusaciones / FB: @RochaMoyaR

“La legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial, una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”.