EU pide extradición de Rubén Rocha, el Gobernador rechaza acusaciones y SRE no tiene pruebas

La tensión entre México y Estados Unidos escaló luego de que el gobierno estadounidense solicitara la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, el mandatario estatal respondió de inmediato rechazando las acusaciones, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes que sustenten la solicitud.

La petición fue recibida por autoridades mexicanas y turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá evaluar la viabilidad del proceso conforme a la legislación nacional. El caso ha generado un fuerte debate político y jurídico, al involucrar a un funcionario en funciones y poner sobre la mesa temas de soberanía y cooperación internacional.

El gobernador Rubén Rocha Moya fue señalado por Estados Unidos de tener presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa / FB: @RochaMoyaR

Rocha Moya rechaza acusaciones

Tras darse a conocer la solicitud de extradición, el gobernador de Sinaloa se pronunció públicamente para negar cualquier vínculo con actividades ilícitas y asegurar que demostrará su inocencia.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.

El Gobernador de Sinaloa niega todo vínculo con el crimen organizado y afirma que es un ataque político / FB: @RochaMoyaR

El mandatario también sostuvo que las acusaciones forman parte de un intento por desacreditar al actual Gobierno federal y al movimiento político al que pertenece:

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.

Además, envió un mensaje directo a la población de su estado: “A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.

La petición de detención con fines de extradición fue turnada a la Fiscalía General de la República / FB: @RochaMoyaR

SRE responde: sin pruebas concluyentes

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió la solicitud formal de Estados Unidos, la cual incluye la petición de detención provisional con fines de extradición tanto para Rocha Moya como para otras personas señaladas.

No obstante, tras una revisión jurídica preliminar, la dependencia indicó que los documentos enviados no contienen elementos suficientes para determinar responsabilidades:

"Los documentos que fueron recibidos parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.

La SRE detalla que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes para poder detener a al Gobernador / FB: @RochaMoyaR

"Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición".

La SRE también señaló que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que la información fue difundida públicamente, recordando que los tratados internacionales contemplan cláusulas de confidencialidad en estos procesos.

El Departamento de Justicia de EU asegura que hay más funcionarios involucrados con el crimen / FB: @RochaMoyaR

Caso en manos de la FGR

El proceso ahora queda en manos de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de analizar si existen elementos suficientes para proceder legalmente en México. De no acreditarse pruebas, la solicitud podría quedar sin efecto, lo que añadiría un nuevo capítulo a la relación bilateral en materia de seguridad y justicia.