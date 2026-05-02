Chivas pierde casi la mitad del poder con seis bajas en Liguilla

Chivas no sólo pierde para el inicio de la Liguilla ante Tigres en Monterrey a los cinco convocados por Javier Aguirre a la concentración previa al Mundial, sino a Daniel Aguirre por lesión, con lo que no cuenta con casi la mitad de los jugadores que le sumaron minutos, goles y partidos como titulares este Clausura.

En el certamen regular, Gabriel Milito ocupó a 23 futbolistas y desde estos Cuartos de Final ya no podrá ocupar a media docena: la Hormiga González, Tala Rangel, Piojo Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez, que reportan con Selección en el CAR; mientras que Aguirre sufrió un desgarre muscular ante Xolos y se pierde la Liguilla.

Además, está en duda Hugo Camberos que aunque hizo el viaje a la Sultana del Norte con el grupo, hasta mañana se sabrá si puede tener minutos en el Volcán.

Hormiga González, ante Xolos | MEXSPORT

Se van demasiados minutos y goles

Con las seis ausencias confirmadas para la Liguilla, Chivas pierde a cuatro de los cinco futbolistas con más partidos en el torneo; irónicamente el de más minutos y quien fue titular los 17 juegos de fase regular (empatado con La Hormiga), se quedó: Brian González.

Esta media docena de bajas representa el 42 por ciento de los minutos totales del Rebaño en el Clausura, además, el 44 por ciento de las titularidades durante las 17 jornadas.

El rubro que mayor impacto representan estás pérdidas para el Guadalajara está en la ofensiva, pues no contarán con 54% de los 33 goles que marcaron en fase regular, en especial con la Hormiga, que se despachó con 12 anotaciones en los 17 partidos, todos y como titular.

Gabriel Milito analizando un partido Chivas| MEXSPORT

Utilizarán muchos 'titulares primerizos'

La alineación que pinta para ser el titular ante Tigres contempla a Whalley en portería; tres centrales con Tapias, Campillo y Castillo, Cotorro por izquierda y Ledezma por derecha; los dos centrocampistas serían Oso y Govea, con Efraín abierto por costado zurdo y Negrito Sandoval por el diestro, y Sepu como delantero.

Estos once futbolistas representan apenas el 54 por ciento de los titulares que mandó Milito en el Clausura 26, con cuatro jugadores que nunca iniciaron en más de tres cotejos: el Cuate (3), Whalley (2), Tapias (1) y Sandoval (1).

Pero recuperan piezas importantes

La buena noticia para el Guadalajara es que recupera tras lesiones a José Castillo, clave con 15 titularidades y 1,181 minutos, y a Ángel Sepúlveda, quien tuvo poca pero efectiva actividad (466 minutos y 3 anotaciones).