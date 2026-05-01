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Futbol

Chivas recupera piezas clave para la Ida ante Tigres

El lateral de Chivas, Richard Ledezma, todavía tiene esperanzas de colarse a la lista final del Vasco Aguirre para la Copa del Mundo, gracias a Julián Araujo.
Alfredo Olivarez Ramírez 15:31 - 01 mayo 2026
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Guadalajara tratará de sacar ventaja en el Estadio Universitario a pesar de contar con muchas bajas por Selección

Guadalajara recibió buenas noticias en la antesala del arranque de la Liguilla. Este viernes, el equipo rojiblanco viajó a Monterrey para encarar el duelo de ida de los Cuartos de Final frente a Tigres, con las reincorporaciones de José Castillo y Ángel Sepúlveda, dos elementos que podrían ser determinantes en la serie.

José Castillo celebrando el segundo gol de Chivas en el partido ante Rayados | MEXSPORT

Sin futbolistas importantes, pero con regresos

En un contexto complicado por ausencias entre convocatorias a Selección Mexicana y lesiones como la de Daniel Aguirre, el regreso de ambos futbolistas representa un impulso importante para el esquema de Gabriel Milito.

Ángel Sepúlveda vuelve a estar disponible tras perderse cuatro partidos consecutivos. El delantero no tuvo participación en los encuentros ante Tigres, Puebla, Necaxa y Tijuana, siendo su último partido el pasado 6 de abril frente a Pumas en el Estadio AKRON. Luego de casi un mes de inactividad, su regreso abre nuevamente el abanico de opciones en el ataque.

Ángel Sepúlveda tras su gol con Chivas ante Cruz Azul | IMAGO7

Con ello, Milito deberá decidir si apuesta por Sepúlveda como referente ofensivo, mantiene a Ricardo Marín en el once inicial o incluso opta por modificar su planteamiento y jugar con dos delanteros, una variante que utilizó en distintos momentos del torneo regular.

Altas y bajas en la defensa

Por su parte, José Castillo también está de vuelta tras superar una molestia muscular que lo dejó fuera de los duelos ante Necaxa y Tijuana. Su regreso cobra especial relevancia, ya que apunta a ocupar la central por derecha ante la baja de Aguirre, quien sufrió una lesión el fin de semana pasado. Camberos, en duda pero hizo el viaje.

En contraste, no todo es certeza en el campamento rojiblanco. Hugo Camberos viajó con el equipo, pero se mantiene “entre algodones” debido a una sobrecarga muscular. Aunque forma parte de la convocatoria, existe la posibilidad de que no tenga minutos en el partido de ida, priorizando su recuperación para el compromiso de vuelta en el Estadio AKRON.

Hugo Camberos es duda para el partido de Ida l IMAGO7
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