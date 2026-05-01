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Empelotados

This is the way: Diablos Rojos del México lanza jersey conmemorativo de Star Wars

Jon Favreau y Grogu con el jersey | Captura de pantalla: IG: @diablosrojosmx
Emiliano Arias Pacheco 16:27 - 01 mayo 2026
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El equipo más popular del béisbol en nuestro país le entregó a Jon Favreau y Grogu la nueva franela escarlata

Star Wars es más que una franquicia, es un hito cultural en México y el mundo entero. La premisa de la primera película es sencilla: un western en el espacio. La fórmula fue sencilla, pero efectiva, razón por la cual en años recientes la serie de "The Mandalorian" le dio un segundo aire a una de las más grandes historias en el cine.

Con motivo del esperado 4 de mayo -día del May the 4th be With You-, los Diablos Rojos del México sorprendieron a Jon Favreau, director de la serie de Din Djarin, y a Grogu, coprotagonista de la misma, con un jersey edición especial.

La novena escarlata presentó la franela al público en una reciente dinámica en redes sociales con el director y el personaje ficticio. Favreau se mostró sorprendido y agradecido con el regalo, además de que dejó unas palabras de aliento para el actual Bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol.

¿Cuándo saldrá a la venta el jersey de los Diablos Rojos del México?

La nueva equipación de los Diablos Rojos del México, que será utilizada en la serie ante los Guerreros de Oaxaca  en el Estadio Alfredo Harp Helú, salió a la venta hace unas horas en la tienda oficial de la novena dentro del recinto.

Los Diablos Rojos y The Walt Disney Company hicieron una campaña estratégica con la marca de Star Wars desde 2023, la cual ha sido un éxito en la novena. Pese a que el precio aún no ha sido revelado, se espera que se agoten en las primeras horas.

Grogu, personaje de Star Wars | AP

La temporada de los Diablos Rojos del México

El comienzo de la Temporada 2026 para los actuales campeones ha sido complicado. Con una marca de 7-5, la novena escarlata buscará recomponer el paso ante los Guerreros de Oaxaca.

El equipo del sur del país cuenta con un ligero mejor desempeño que los capitalino, con un 8-4 en la actual campaña. La serie en el Alfredo Harp promete ser emocionante, aunque los Diablos Rojos contarán con una ayuda fuera de esta galaxia. 

Jon Favreau y Pedro Pascal en la CCXP en Ciudad de México | AP
Jon Favreau y Pedro Pascal en la CCXP en Ciudad de México | AP
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