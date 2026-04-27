Pedro Pascal llora en CCXP México 2026 con playera de la Selección Mexicana

La CCXP México 2026 vivió uno de sus momentos más emotivos cuando Pedro Pascal apareció en el escenario como parte del panel de The Mandalorian & Grogu, una de las producciones más esperadas dentro del universo de Star Wars.

El actor, conocido por dar vida a Din Djarin, fue recibido con una ovación que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La reacción del público no solo marcó el tono del evento, sino que terminó provocando que el propio Pascal se mostrara visiblemente conmovido.

Su participación formó parte de la gira internacional de promoción de la película, que busca llevar la historia de Grogu y el Mandaloriano del streaming a la pantalla grande, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de Disney para el cine.

El panel en el Omelete Stage reunió a miles de fans de Star Wars./ X: @PedroPNation

Un momento que se robó la convención

El panel se llevó a cabo en el Omelete Stage, donde miles de asistentes se reunieron para ver de cerca a las estrellas del proyecto. Además de Pedro Pascal, también estuvo presente Jon Favreau, acompañado por el personaje de Grogu, lo que encendió aún más la emoción del público.

El actor apareció usando una playera de la Selección Mexicana, gesto que fue celebrado por los fans. Sin embargo, el momento más destacado llegó cuando no pudo contener las lágrimas tras escuchar los gritos y muestras de cariño de los asistentes.

Durante su intervención, Pascal expresó su entusiasmo por formar parte de la franquicia y por compartir esta nueva etapa con el público. “Vamos a una galaxia muy, muy lejana y veamos una película increíble juntos, y compartirlo juntos y tener esta memoria juntos”.

El cariño del público mexicano

La conexión con los fans mexicanos fue evidente en todo momento. La CCXP México, considerada uno de los eventos de cultura pop más importantes de América Latina, reunió del 24 al 26 de abril a miles de seguidores, creadores y figuras internacionales.

Pascal también habló sobre el valor del cine en su vida, destacando la importancia de la experiencia colectiva en salas. “Las mejores memorias mías de mi infancia fue ir al cine y ver películas como esta, y así que... eso, estar juntos y luchar por lo bueno. ¡Y viva México!”.

Pedro Pascal taking the stage for the panel of ‘THE MANDALORIAN AND GROGU at CCXP México



📹 colliderfrosty | instagram pic.twitter.com/OeGOsIvV0t — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 26, 2026

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó, convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la convención.

Más allá de los anuncios y adelantos de The Mandalorian & Grogu, lo ocurrido en el escenario dejó claro que el vínculo entre artistas y público sigue siendo fundamental, incluso en medio de grandes producciones y franquicias globales.