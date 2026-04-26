Doble Hoy No Circula 26 de abril 2026: autos que no circulan y horario por contingencia en CDMX

La contingencia ambiental Fase I sigue activa en la Ciudad de México, lo que implica la aplicación del Doble Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026. Esta medida amplía las restricciones vehiculares con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana.

A diferencia del esquema habitual, el horario también se extiende. En esta ocasión, la restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que es importante revisar si tu vehículo puede circular o no durante el día.

La restricción vehicular se mantiene de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México./ X: @CAMegalopolis

De acuerdo con lo establecido, los vehículos con holograma 2 no pueden circular bajo ninguna circunstancia, sin importar la terminación de placa. Esta categoría siempre queda fuera durante episodios de alta contaminación.

Autos que no circulan este 26 de abril

En el caso de los autos con holograma 1, solo podrán transitar aquellos cuya placa termine en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Por el contrario, los que tengan terminación par (2, 4, 6, 8, 0) deberán suspender su circulación.

El Doble Hoy No Circula aplica este 26 de abril de 2026 por la contingencia Fase I en CDMX.7 Pixabay

Para los vehículos con holograma 0 y 00, la restricción depende del engomado y la placa. No podrán circular aquellos que tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Además, los vehículos que no cuentan con holograma de verificación —como algunos autos foráneos o antiguos— también tienen prohibido circular, ya que se les aplica el mismo criterio que a los de holograma 2.

En cuanto a otros casos, los vehículos de carga no pueden circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo que estén inscritos en programas especiales. Los taxis, por su parte, solo pueden operar de 5:00 a 10:00 de la mañana si les corresponde restricción, pero deben suspender actividades el resto del día.

La CAMe activó la contingencia el 25 de abril a las 14:00 horas./ X: @CAMegalopolis

Qué vehículos sí pueden circular pese a la contingencia

No todos los automóviles están sujetos a estas limitaciones. Por ejemplo, los autos eléctricos e híbridos pueden circular sin restricciones, al igual que aquellos con holograma exento o matrícula ecológica.

También pueden transitar los vehículos con holograma 0 o 00 que no tengan engomado amarillo ni terminación de placa 5 o 6. Las motocicletas están completamente exentas de esta medida.

Otros casos permitidos incluyen servicios de emergencia, transporte escolar autorizado, vehículos para personas con discapacidad y unidades que trasladan productos perecederos, como alimentos o concreto.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la contingencia fue activada el sábado 25 de abril a las 14:00 horas y se mantiene vigente. Se espera una actualización oficial durante la mañana de este domingo 26 de abril para determinar si las medidas continúan, cambian o se suspenden.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y evitar el uso del automóvil en la medida de lo posible, con el fin de contribuir a mejorar la calidad del aire en la CDMX.

Así quedaría el Hoy No Circula para el lunes 27 de abril en CDMX

Para el lunes 27 de abril de 2026, el esquema del Hoy No Circula dependerá directamente de si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decide mantener o levantar la contingencia ambiental Fase I. Por ello, existen dos escenarios que debes tomar en cuenta.

En caso de que la contingencia continúe, se aplicaría nuevamente el Doble Hoy No Circula, lo que implica restricciones más estrictas. En este escenario, no podrán circular los vehículos con holograma 2, así como aquellos con holograma 1 cuya placa termine en número par (2, 4, 6, 8, 0).

También se verían limitados algunos autos con holograma 0 y 00, especialmente aquellos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6. Además, los autos sin holograma (incluidos foráneos) tendrían prohibición total para circular. El horario se mantendría extendido de 5:00 a 22:00 horas.

Motocicletas y autos eléctricos e híbridos están exentos del programa./ Pixabay

En este mismo escenario, los vehículos de carga seguirían con limitaciones en ciertos horarios, los taxis tendrían operación parcial (solo por la mañana si les corresponde restricción) y continuarían aplicando medidas especiales para unidades como reparto de gas L.P.

Por otro lado, si la CAMe levanta la contingencia, el programa regresaría a su formato normal. En ese caso, el lunes no podrían circular los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, así como todos los autos con holograma 1 y 2, en el horario habitual de 5:00 a 22:00 horas.