Revelan manifiesto de Cole Thomas Allen antes del ataque en cena con Trump en Washington

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca 2026, luego de que se revelara el contenido de un mensaje enviado por Cole Thomas Allen minutos antes de los disparos en Washington.

De acuerdo con reportes de medios como The New York Post, el documento fue compartido por el propio sospechoso con sus familiares aproximadamente 10 minutos antes del incidente. Posteriormente, el texto fue entregado a las autoridades como parte de las investigaciones.

El mensaje ha sido descrito como un manifiesto, en el que el detenido expone su visión sobre el contexto político en Estados Unidos y menciona posibles objetivos relacionados con la Administración Trump.

Autoridades analizan el mensaje previo al tiroteo como parte clave de la investigación./ AP

El contenido del manifiesto previo al ataque

En el documento, Cole Thomas Allen se autodenomina el “Asesino Federal Amistoso”, además de justificar sus acciones con argumentos personales y políticos. Parte del contenido ha generado fuerte polémica por el tono y las acusaciones que incluye.

“Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo es oprimido. No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un estudiante asesinado en una explosión, ni un niño que muere de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

En otro fragmento del texto, el autor lanza una acusación directa contra el presidente: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Cole Thomas Allen expresó posturas políticas radicales en su manifiesto./ X

Investigación y testimonios del entorno

El caso tomó un giro relevante cuando un familiar del sospechoso alertó a la policía sobre la existencia del documento. Según la información difundida, fue su hermano quien notificó a las autoridades, lo que permitió integrar el mensaje a las pruebas del caso.

Tras el ataque, también se recabaron declaraciones de su entorno cercano. Su hermana habría señalado que Cole Thomas Allen expresaba con frecuencia ideas políticas radicales y hablaba de realizar acciones para cambiar la situación del país.

El incidente ocurrió la noche del 25 de abril, cuando el agresor intentó ingresar armado al área principal del evento donde se encontraba el presidente Donald Trump, lo que provocó la activación de protocolos del Servicio Secreto.

Autoridades confirmaron que el sospechoso fue detenido en el lugar, portando armas de fuego y objetos punzocortantes, lo que derivó en un operativo inmediato para controlar la situación y evitar consecuencias mayores.