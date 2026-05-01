¡Golpe de McLaren! Lando Norris se queda con la pole en el GP de Miami

Lando Norris volvió a demostrar su gran momento en la Fórmula 1 al conseguir la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026. El piloto de McLaren firmó una vuelta espectacular que lo colocó por delante de los favoritos y confirmó la mejora del equipo en esta temporada.

Norris rompe el dominio de Mercedes

El británico marcó el mejor tiempo en la clasificación sprint, superando al líder del campeonato, Kimi Antonelli, y evitando el dominio que Mercedes había mostrado en las primeras carreras del año. Con este resultado, Norris se convirtió en el primer piloto fuera de Mercedes en quedarse con una pole en la temporada 2026.

McLaren corriendo en el GP de Miami | AP

Además, su compañero Oscar Piastri también tuvo una destacada actuación al colocarse en los primeros puestos, consolidando el gran rendimiento de McLaren en Miami.

El resultado no es casualidad. McLaren llegó al circuito con importantes mejoras en su monoplaza, lo que permitió a Norris encontrar mayor agarre y rendimiento en pista.

El propio piloto destacó el trabajo del equipo tras la sesión, señalando que las actualizaciones fueron clave para volver a competir en la parte alta de la parrilla.

Lando Norris celebrando la pole en el GP de Miami | AP

Así quedó la parrilla para la sprint

Detrás de Norris se ubicaron Antonelli y Piastri, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen completaron los primeros cinco lugares. La parrilla deja todo listo para una carrera sprint que promete ser altamente competitiva.

Con este resultado, Norris no solo manda un mensaje en Miami, sino que también se mete de lleno en la pelea por el campeonato en una temporada que comienza a tomar un nuevo rumbo.