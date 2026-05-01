¡Nace 'Checottas'! Sergio Pérez bautiza su nueva dupla con Valtteri Bottas en la Fórmula 1

Más allá de la velocidad y la estrategia, la Fórmula 1 siempre regala momentos de ingenio que conectan con la tribuna. Aunque los fans ya tenían sus propias teorías, Sergio Pérez decidió poner orden y elegir el nombre oficial para su sociedad con Valtteri Bottas dentro de la escudería Cadillac.

Aunque los aficionados ya los habían bautizado como los 'Fabulosos Cadillacs', Sergio ‘Checo’ Pérez decidió ponerle fin al debate y reveló el nombre oficial de su alianza con el finlandés Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas en el hospitality de Cadillac en Australia | AP

Tras el parón forzado por la cancelación de las fechas en Medio Oriente, el "Gran Circo" retoma el vuelo en el Gran Premio de Miami. Fue ahí donde el tapatío, en una entrevista, confesó que entre las opciones de "Botteres" o "Checottas", la elección fue clara: "Nos quedamos con Checottas", sentenció entre risas.

¿Podrá 'Checottas' repetir la fórmula del éxito?

La intención del mexicano es clara: generar una mística similar a la que vivió con Max Verstappen, cuando el famoso 'Chestappen' dominó la categoría. En aquel entonces, la dupla fue una máquina de trofeos; hoy, bajo el escudo de Cadillac, el reto es distinto pero la ambición es la misma.

A pesar de que los puntos se les han negado en las primeras tres carreras del calendario, Pérez no pierde el enfoque y confía en el peso de la trayectoria que ambos aportan al nuevo proyecto de la marca estadounidense.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

Es positivo para un equipo tener pilotos con experiencia; han ganado todo y es una parte importante para el equipo. Cadillac cuenta con dos de los mejores pilotos que hay en la F1 en estos momentos.