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Fórmula 1

Arremeten contra Red Bull por salida de Checo Pérez en 2025: "Con él, Verstappen hubiera ganado en 2025"

Sergio Pérez y Max Verstappen | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:57 - 01 mayo 2026
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El piloto neerlandés acabó en segundo lugar del Campeonato de Pilotos solo tres puntos por detrás de Lando Norris

La temporada 2025 de la Fórmula 1 aún genera reacciones tras la definición del campeonato, donde Max Verstappen quedó a tres puntos del Campeonato de Pilotos que obtuvo Lando Norris. En ese contexto, el exdirector de equipo Otmar Szafnauer cuestionó la decisión de Red Bull Racing de prescindir de Sergio Pérez el año pasado.

Szafnauer, quien trabajó con el piloto mexicano en Force India y Racing Point, señaló que la ausencia de Pérez influyó en el resultado del campeonato. En entrevista con el podcast High Performance Racing, explicó que la estructura del equipo perdió una pieza relevante en la lucha por el título.

Sergio Pérez y Max Verstappen | AP

“Ya lo he dicho antes, si hubieran mantenido a Sergio Pérez, lo habría ganado. Así que lo perdió ante Lando Norris por tres puntos. Lo único que necesitaban era que Checo se interpusiera entre una victoria de Max y un par de victorias de Lando”, declaró Szafnauer sobre el desenlace del campeonato.

El exdirectivo indicó que la alineación ideal para el equipo habría sido con Verstappen como primer piloto y Pérez como respaldo. Desde su perspectiva, esa combinación habría permitido asegurar los puntos necesarios a lo largo del calendario.

Max Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2024 | RED BULL
Max Verstappen | RED BULL

Red Bull le hubiera dado toda la temporada pasada, porque si tienen a Max de uno, y a Sergio Pérez de dos, Max gana el campeonato”, afirmó, al referirse al impacto que pudo tener la dupla en comparación con los resultados obtenidos por otros pilotos del equipo.

También detalló escenarios específicos que habrían cambiado la clasificación final. Según su análisis, bastaba con una intervención puntual en momentos clave para modificar la diferencia de puntos frente a Norris.

Lando Norris | AP

“De esas 7 u 8 carreras que ganó Max, solo necesitaba que su compañero terminara por delante de Lando Norris, ¡sólo una vez! El coche estaba ahí, y con el triunfo de Max en Suzuka, que es un circuito que le gusta a Checo, habría ganado el campeonato”, recalcó.

Szafnauer recordó antecedentes en los que Pérez desempeñó un papel determinante dentro de la escudería. En particular, mencionó su actuación en 2021, cuando contribuyó a la obtención del campeonato de Verstappen frente a Lewis Hamilton.

Max Verstappen contra Lewis Hamilton en 2021 | MEXSPORT

“Si recuerdan, y esto es lo que me hizo pensar en ello, en su primer año allí, cuando Verstappen ganó, era conocido como el ‘Ministro de Defensa’, ¿y por qué? Porque se interponía entre Max y los demás para defenderlo y asegurar su victoria”, concluyó.

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