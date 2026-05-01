Liguilla Clausura 2026: ¿Por dónde ver los Cuartos de Final de la Liga MX?

La Liguilla del Clausura 2026 inicia este sábado 2 y domingo 3 de mayo. Con juegos de semana a semana, los Cuartos de Final cerrarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Así, los enfrentamientos entre Pumas y América, la eliminatoria entre Chivas y Tigres, el cruce entre Cruz Azul y Atlas, además del duelo entre Pachuca y Toluca, prometen emociones a lo largo de estos ocho días.

¿Dónde ver el Pumas vs América de 4tos de Final?

Por octava vez en la historia de los torneos cortos, Pumas y América se verán las caras en Liguilla. En estos enfrentamientos de Fase Final, las Águilas tienen una balance de cinco eliminatorias ganadas (Verano 2002, Clausura 2013, Apertura 2014, Clausura 2018 y Apertura 2018), mientras que Pumas apenas tiene dos ganadas (Apertura 2015 y Apertura 2021). Sin embargo, Universidad Nacional luce como favorito en esta al terminar como líder del Clausura 2026.

Pumas vs América del Clausura 2026 |IMAGO7

Esta eliminatoria iniciará este domingo 3 de mayo con el juego de Ida en el Estadio Banorte a las 17:00 horas, el cual será transmitido por TUDN y VIX. El partido de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario se llevará a cabo el domingo 10 de abril a las 19:15 horas, también emitido por la señal de TUDN y VIX.

¿Dónde ver el Tigres vs Chivas de 4tos de Final?

Luego de perder el liderato general en la última jornada, Chivas tendrá que enfrentarse a Tigres en Liguilla por primera vez desde aquella final perdida en el Clausura 2023. Ahora, sin los convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana, los dirigidos por Gabriel Milito buscarán conseguir su boleto a Semifinales y eliminar a los Felinos, quienes terminaron en séptimo lugar de la Tabla General.

Chivas vs Tigres en la Final de 2023 l IMAGO7

El duelo de Ida se jugará este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario a las 19:00 horas; dicho encuentro se podrá ver a través de Azteca 7 y en la plataforma de FOX One. El juego de Vuelta, el cual será en el Estadio Akron el próximo sábado 9 de mayo a las 19:07 horas, solamente se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime Video.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Necaxa de 4tos de Final?

Luego de haber roto una racha de nueve juegos sin ganar, Cruz Azul cerró la temporada regular del Clausura 2026 con una goleada sobre Necaxa, ya con Joel Huiqui como su nuevo director técnico. Por otro lado, Atlas pudo conseguir su boleto a la Liguilla y escalar hasta la sexta posición luego de una victoria sorpresiva ante América en la última jornada. Así, ambos equipos llegan a estos Cuartos de Final en busca de su boleto a Semifinales.

Cruz Azul y Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

La eliminatoria abrirá este sábado con el juego de Ida en el Estadio Jalisco, el cual será este sábado 2 de mayo a las 21:15 horas; dicho juego se podrá ver a través de TUDN y VIX. Para el duelo de Vuelta, La Máquina recibirá a los Zorros en el Estadio Azteca el sábado 9 de mayo a las 21:15 horas, duelo que también será emitido por TUDN.

¿Dónde ver el Pachuca vs Toluca de 4tos de Final?

El actual bicampeón del futbol mexicano buscará repetir la hazaña que consiguió América apenas hace un año y así ser el segundo tricampeón en la historia de los torneos cortos. Toluca, que terminó en la quinta posición de la Tabla General, iniciará su lucha por la proeza con una eliminatoria en los Cuartos de Final ante Pachuca, equipo que bajó hasta el cuarto lugar en la última jornada del Clausura 2026.

Toluca celebra en la goleada a Pachuca | IMAGO7

El duelo de Ida, el cual se jugará en el Estadio Nemesio Diez este domingo 3 de abril a las 19:15 horas, se podrá ver a través de TUDN, Azteca 7 y FOX One. El duelo de Vuelta en el Estadio Hidalgo el próximo 10 de abril a las 17:00 horas solamente será emitido por la plataforma de FOX One.

¿Dónde ver los 4tos de Final del Clausura 2026?

PUMAS VS AMÉRICA Ida: Domingo 3 de mayo | 17:00 horas | TUDN y VIX Vuelta: Domingo 10 de mayo | 19:15 horas | TUDN y VIX

CHIVAS VS TIGRES Ida: Sábado 2 de mayo | 19:00 horas | Azteca 7 y FOX One Vuelta: sábado 9 de mayo | 19:07 horas | Amazon Prime Video

CRUZ AZUL VS ATLAS Ida: Sábado 2 de mayo | 21:15 horas | TUDN y VIX

Vuelta: Sábado 9 de mayo | 21:15 horas | TUDN y VIX