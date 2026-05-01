¿Dónde ver Zurdo Ramírez vs Benavidez EN VIVO? Horario y canal en México

El boxeo mexicano vivirá una noche imperdible este sábado 2 de mayo, cuando Gilberto 'Zurdo' Ramírez se enfrente a David Benavidez en Las Vegas. El combate reunirá a dos de los peleadores más destacados del momento en una pelea que promete intensidad desde los primeros asaltos.

Con títulos en juego y el orgullo sobre el ring, ambos pugilistas llegan con credenciales de élite. Ramírez expondrá sus campeonatos crucero de la AMB y la OMB, mientras que Benavidez buscará mantener su invicto y consolidarse como uno de los grandes nombres del boxeo actual.

Gilberto Ramírez Sánchez, una promesa del boxeo nacional posa tras superar la báscula | ESPECIAL

¿Dónde ver EN VIVO Zurdo Ramírez vs David Benavidez?

La pelea entre Gilberto 'Zurdo' Ramírez y David Benavidez se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La función arrancará a partir de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), con una cartelera que irá subiendo de intensidad hasta llegar al combate estelar.

En México, la transmisión estará disponible a través de Azteca 7 en televisión abierta, así como en ESPN en sistema de paga. Además, los aficionados podrán seguir la velada vía streaming mediante Disney+, lo que ofrece varias alternativas para no perderse ningún detalle del evento.

David Benavidez en una pelea l X: @Benavidez300

Este enfrentamiento destaca no solo por el choque de estilos, sino también por lo que está en juego: el 'Zurdo' defenderá sus cinturones, mientras que Benavidez llega como favorito en las apuestas gracias a su poder de nocaut y récord invicto.

Cartelera completa de Zurdo Ramírez vs Benavidez

La función contará con una cartelera de alto nivel encabezada por el combate estelar entre David Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez, por los títulos crucero de la AMB y la OMB. En la pelea coestelar, Jaime Munguía se medirá ante Armando “Toro” Reséndiz por el campeonato supermediano de la AMB.

Otro de los duelos atractivos será el choque entre Óscar Duarte vs Ángel Fierro en peso superligero, además del combate entre Jorge Chávez vs Tito Sánchez en la división supergallo. También formarán parte de la velada Isaac Lucero vs Ismael Flores, así como Daniel Blancas vs Raúl Salomón y Juan Carrillo vs Marlon Delgado.

Jaime Munguía tras su pelea ante Dennis Hogan | MEXSPORT