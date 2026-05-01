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Empelotados

Alana rompe el silencio y manda emotivo mensaje tras su retiro del boxeo

Zendejas contradice la versión de Alana Flores y dice que le pidieron bajar 10 kilos. / @supernovaboxing
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 18:37 - 30 abril 2026
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Luego de caer ante Flor Vigna, Alana Flores decidió despedirse del boxeo con un mensaje que ya tenía preparado sin importar el resultado. Sin embargo, para muchos ese no fue el momento ni el lugar adecuado, ya que la celebración de la argentina se vio interrumpida por ese gesto.

Aun así, Flor dejó claro que no lo tomó como algo personal y que, en ese instante, su enfoque estaba en asimilar lo que acababa de lograr.

“Yo en ese momento no necesitaba hablar más, yo necesitaba entender que era real lo que estaba pasando. No me importaba si estaba hablando ella o hablaba yo, era como: ‘wow vida, por fin me estás dando lo que te pedí’”, reveló en exclusiva para RÉCORD.

Pelea entre Alana y Flor | ESPECIAL

Lejos de engancharse en la polémica, la argentina mostró empatía y entendimiento hacia Alana, recordando que ella misma ha atravesado momentos similares bajo los ataques del público.

“Yo pasé por lo que pasó Alana en otros momentos. Yo sé lo que es que internet te agarre como foco de crítica y es re duro eso”, compartió.

Incluso, salió en su defensa ante las críticas:

“No es que esté haciendo algo malo la piba, no es que le robó el novio a alguien, no está haciendo algo cruel”, añadió.

Pero la tensión no solo se vivió después de la pelea. Vigna también reveló que, en la previa, el equipo de Alana realizó constantes solicitudes sobre su vendaje, situación a la que accedieron sin problema, aunque marcó un contraste en las posturas de ambos equipos.

“Cuando fui a escuchar a Ozuna me la crucé junto a su equipo y los vi todos nerviosos. Su esquina no paraba de pedirme cambios: que si la venda, que la forma en la que estaba vendada y nos pedían cosas nuevas. Hicimos todos los cambios que ellos pedían y ellos no podían creer que estuviéramos con tanta alegría”, reveló por primera vez.

Alana Flores en Kings League | X: @kingsleague_mex

Lejos de caer en la presión, Flor optó por disfrutar el momento. Incluso, ese ambiente relajado terminó siendo clave para su mentalidad rumbo al combate.

“Fuimos, bailamos las canciones de Ozuna, nos abrazamos fuerte y es como: ‘confiemos en el proceso que hicimos’. Esa diferencia de equipos, de estar tomando todo con mucho estrés y por otro lado con mucha alegría y agradecimiento, hace el resultado también”, finalizó.

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