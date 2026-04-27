¡Adiós al boxeo! Así fue la emotiva despedida de Alana en Supernova 2026

Alana Flores ha colgado los guantes después de su inmersión en el boxeo en eventos de influencers; la regiomontana ha decidido despedirse del ring, tras la derrota ante Flor Vigna en el Supernova 2026, con palabras emotivas para el público.

Alana junto a su novio Sebastián Cáceres | Captura de pantalla

¿Qué dijo Alana?

“Hoy me veo con la decisión de hacerme a un lado porque algo que amo tanto hoy me hace mucho daño. Agradezco cada aprendizaje gracias a este deporte. Esta ha sido mi última pelea pero me voy con el corazón lleno”, resaltó la norteña sobre el ring.

Flores terminó por catapultar su agradecimiento a los aficionados que se dieron cita al evento de Supernova: Genesis:“Cierro una etapa de mi vida con mucho amor y mucho agradecimiento. Gracias a todas las personas que siempre confiaron en mí”.

Alana Flores en presentación de combate | @supernovaboxing

Alana se retira del boxeo tras su última pelea siendo derrotada por Flor Vigna, quien ganó por decisión de los jueces de manera unánime. Sin embargo, Milica quien ganó su combate ante Kim Shantal lanzó el reto a la regiomontana, pero todo indica que no habrá dicho enfrentamiento.

Mientras tanto en su cuenta de X dejó sus palabras también confirmando que ya no habrá peleas: “Hoy se concluye una de las etapas más importantes de mi vida. Gracias Dios por que sé que todo tiene un por qué y un para que aunque a veces no lo entienda.”

Hoy se concluye una de las etapas más importantes de mi vida. Gracias Dios por que sé que todo tiene un por qué y un para que aunque a veces no lo entienda. Querido boxeo: me diste las ganas de vivir, de sentirte y de amarte como a ningún otro deporte, me abriste las puertas… pic.twitter.com/dodZD2gGMx — AL4NITA (@alanafloresf) April 27, 2026

El reto de Milica

Después de que le fuera entregado el cinturón Supernova tras la victoria, Milica dio un discurso en el que agradeció a sus fans y a todas las demás personas que la han apoyado, pero no dejó pasar la oportunidad de pedir unos minutos más para lanzar un mensaje directo hacia una de las influencers boxeadoras más famosas de la actualidad.

“Si le quedó curiosidad a Alana, si le quedó curiosidad de cómo es mi boxeo la invito a pelear de vuelta. Le dije varias veces, a ver si arriba del ring se da cuenta de que tengo huevos de decirlo enfrente del público y no solamente detrás de cámaras”, resaltó.

Milica | Supernova: Génesis