Alana responde a Flor Vigna sobre petición de antidoping: "el que nada debe, nada teme"

A una semana de que se lleve a cabo Supernova: Génesis, la streamer y creadora de contenido Alana Flores rompió el silencio en exclusiva para RÉCORD, donde respondió con firmeza a las declaraciones de Flor Vigna, quien públicamente pidió la realización de una prueba antidoping a su rival mexicana, justificándose con un polémico “por las dudas”.

La solicitud de la argentina encendió las redes sociales y generó una nueva polémica, luego de asegurar que Alana está tomando malas decisiones por miedo, insinuando incluso que podría recurrir al uso de sustancias para ganar.

Alana Flores | X: @alanafloresf

Alana responde

Sin embargo, la regiomontana no tardó en desmentir que el antidoping sea algo nuevo o sorpresivo, señalando directamente la desinformación de su rival. “Lo único que me hace notar es su falta de comprensión lectora, porque el antidoping es algo que se viene haciendo desde la última edición. No sería ninguna sorpresa que para esta pelea vaya a haber antidoping; eso venía en las cláusulas del contrato”, declaró Alana sin rodeos, dejando en claro que el protocolo ya estaba establecido desde un inicio.

Más allá del tema del antidoping, Alana aprovechó para defender la seriedad y credibilidad del evento, el cual está avalado por la Comisión de la Ciudad de México y el Consejo Mundial de Boxeo. “Supernova se toma muy en serio lo que quiere transmitir con el boxeo, no solamente sube a pelear a los participantes. Está avalado por el CMB, entonces me parece muy incongruente que haga ese tipo de comentarios pasivo agresivos”, sentenció la influencer, quien va por su quinta pelea de streamers.

Alana 'La Rana' también dejó en claro que no tiene ningún inconveniente en someterse al examen, reiterando su historial limpio en el deporte. “Yo no tengo ningún problema. El que nada debe, nada teme, y no sería la primera ni la segunda vez que me hacen un antidoping. Me he subido al ring ya cuatro veces antes y para mí no es ningún tema”, afirmó con contundencia, añadiendo que incluso está dispuesta a más pruebas, con una condición: que se apliquen exactamente igual para ambas.

El punto que más molestó a Alana fue la insinuación implícita detrás de la petición de Vigna, quien había declarado que le preocupaba que el “miedo” llevara a su rival a “meterse cualquier cosa”.

Flor Vigna | IG: @florvigna

Para la mexicana, eso ya cruzó una línea, tomando en cuenta que su pareja es Sebastián Cáceres, futbolista profesional que predica con la disciplina: “Me pareció muy fuera de lugar su comentario porque no solamente lo insinuó, prácticamente afirmó que yo me iba a meter sustancias ilícitas, lo cual me parece muy grave. Sobre todo porque tengo una pareja que es futbolista profesional, entonces sería muy bajo hacerlo”, respondió visiblemente molesta.

Sin duda, esta pelea con tintes personales —tras el cruce de declaraciones y un incidente donde la madre de Alana aseguró que el manager de Vigna le puso el pie en las escaleras— es una de las más esperadas para Supernova, pues además el invicto está en juego.

Supernova: Génesis se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, en un evento realizado por Netflix que podrá verse en todo el mundo a través de su aplicación.